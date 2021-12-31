Программа российского Первого канала «Модный приговор» подарила детям с онкологическими заболеваниями пустые коробки от подарков, сообщила волонтер Российского онкологического научного центра (РОНЦ) имени Блохина Виктория Бирюкова.

Перед новогодними праздниками «Модный приговор» устроил детям утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой. По словам Бирюковой, присланный Первым каналом Дед Мороз оставил 4 мешка подарков. «Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки — одна в другую. И все», — сообщила она. По словам волонтера, ей пришлось несколько дней извиняться за произошедшее перед родителями детей.

Организаторы представления сказали Бирюковой, что подарки были украдены, в связи с чем они напишут заявление в полицию. «Пока тишина. Никто ничего у меня не спрашивает. Я не знаю, как все это объяснить», — добавила Бирюкова. Она недоумевает, как «такая кража случилась на федеральном канале, и никто ничего не видел».

Позже представители «Модного приговора» вышли, по словам Бирюковой, на контакт с ней и предложили «утешительный приз»: 100 шоколадных яиц для 300 детей. При этом телевизионщики посетовали на то, что денег у Первого канала сейчас нет.

В пресс-службе Первого канала заверили The Insider, что разберутся в произошедшем. «Первый канал не имел отношения к этой акции и узнал о ней из прессы. Акция была проведена производителем «Модного приговора» компанией «Красный квадрат». Сейчас канал разбирается в ситуации», — сообщили изданию.

После публикаций в СМИ извинения за произошедшее принес продюсер «Модного приговора» и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий. «В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им. Блохина в количестве 30 штук. Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали. Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», — рассказал он «Подъему».

Он также пообещал «исправить ситуацию» и отправить в больницу необходимое количество подарков 3 января.