Иран и МАГАТЭ достигли соглашения, позволяющего инспекторам ООН вернуться для проверки всех ядерных объектов, включая пострадавшие от ударов США и Израиля в июне 2025 года, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после трехчасовой встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Каире. Гросси назвал договор «важным шагом в правильном направлении», но не раскрыл его деталей.

Соглашение, одобренное Высшим советом национальной безопасности Ирана, соответствует закону парламента, требующему гарантий безопасности ядерных объектов от новых атак. Гросси отметил, что документ охватывает доступ ко всем объектам, включая 440 кг высокообогащенного урана (60%).

Гросси констатировал сложность переговоров, так как Иран настаивал на гарантиях защиты от ударов, что выходит за полномочия МАГАТЭ. Он приветствовал заявления Ирана о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия, что сохраняет обязательства по допуску инспекторов. Однако реализация соглашения может столкнуться с трудностями, и Гросси подчеркнул важность диалога для его успеха.

Ранее европейские лидеры назвали возвращение инспекторов условием отсрочки восстановления санкций ООН против Ирана, запланированного на конец сентября. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала соглашение «решающим шагом для ядерной дипломатии» при условии быстрого выполнения.