Большинство россиян (71%) планирует сменить работу в 2022 году. От новой работы многие ожидают высокой зарплаты, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 000 человек старше 18 лет.

«Семьдесят один процент опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году. От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты — это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом», — говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 37% ищут новых возможностей для карьерного роста, 33% — возможности обучения, а 32% — интересные задачи. Еще для 27% респондентов важна близость новой работы к дому, а для 24% — гибкий режим работы. Также 22% сказали, что на новой работе хотели бы трудиться дистанционно, а 12% желают получить работу без дресс-кода.

По данным исследования, из тех, кто планирует менять работу в этом году, 39% респондентов указали, что настроены на смену профессии. Половина (49%) из тех, кто планирует смену профессии, сейчас находятся в поисках подходящих вакансий по новым специальностям. Треть респондентов (29%) указали, что пока изучают профессии, которые могут им подойти. А 12% отметили, что уже получают необходимые знания и навыки для новой специальности.

Ранее сообщалось, что в прошлом году место работы сменили 36% россиян. При этом 12% из них освоили новую профессию. В качестве основных причин смены работы респонденты называли конфликты с начальством и коллегами и неподходящий график.