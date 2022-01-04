Недавно Роспотребнадзор ввел ограничения на импорт фруктов из Турции, Египта и Ирана. Однако, вопреки мнению многих экспертов, данная мера не имеет никакого политического подтекста, ввиду того, что ограничения коснулись отдельных производителей, использующих удобрения, запрещенные в РФ. В целом, эти компании занимают незначительную долю российского рынка.

В России, как мы знаем, с конца прошлого года начался резкий рост инфляции. К тому же, рубль просел на 20%. Реальные доходы населения падали еще и из-за ограничительных мер, вызвавших рост безработицы. Однако россияне стали больше потреблять фруктов, что, вероятно, стало следствием их страхов перед ослаблением иммунитета в период пандемии — многие стали прибегать к свежим витаминам.

Среди крупнейших импортеров фруктов — Турция, Эквадор, ЮАР, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан. Тем не менее, в списке поставщиков произошли интересные изменения.

Так, доля Сербии, которая занимала лидирующее место в российском импорте, резко упала, достигнув 4%. Причиной стало то, что после ужесточения контроля над происхождением товаров у Сербии пропала возможность реэкспортировать фрукты из стран ЕС, против которых введены санкции.

Другие страны, особенно с южного полюса, резко нарастили импорт в Россию. Им на руку сыграла сезонность этого бизнеса, так как россияне стали чаще потреблять фрукты в зимнее время. Одновременно с этим в стране увеличивается и потребление экзотических фруктов, которые выращивают преимущественно в тропической зоне.

В целом, согласно материалам East Fruit, наилучшие показатели у Узбекистана, который нарастил экспорт в Россию в 2 раза. Следом идут Грузия (79%), Перу (39%), Бразилия (37%) и Турция (32%). Среди стран, из которых приток свежих витаминов упал: Китай (минус 58%), Марокко (падение на четверть), Пакистан (-17%) и Вьетнам (-16%).

В связи с этими данными стоит обратить внимание и на другой фактор: стоимость производства. Как известно, в России в прошлом году упавший до этого на 20% рубль вновь возрос почти на 5%.

Поэтому увеличение доли экспорта фруктов Турции, скорее всего, связано и с резким падением лиры, что стимулирует внутреннее производство и создает конкурентные преимущества на мировых рынках. К тому же одним из крупнейших рынков сбыта для турецких экспортеров остается премиальный рынок ЕС, дороговизна валюты которого уже 7 лет не дает покоя его монетарным властям.

Интересен однако грузинский лари, который потерял всего 2% к рублю за год и упал к доллару за последние 6 лет так же, как и рубль. Однако Грузия — особый случай, чьи политические отношения с Россией менялись существенно с 2008 года. Грузия, кстати, в прошлом году оказалась на грани голода из-за сокращения экспорта зерновых из России, когда на первое место вышла Турция среди покупателей. По этой причине Грузия лишь восстанавливает свои позиции.

Перуанский сол, который потерял лишь треть стоимости к доллару, также с трудом, но удачно завоевывает российские рынки. Бразильский реал, напротив, потерял четверть стоимости к рублю за 10 лет.

Такая разница в обменных курсах еще раз демонстрирует, что для некоторых стран ключевым условием для выхода на мировые рынки является скорее наличие производственных мощностей и самого доступа, нежели такие ограничения, как валютные (курсовые) барьеры.

Так, к примеру, Перу стали называть чуть ли не новой продовольственной сверхдержавой, так как его экспорт (только фруктов) вырос за последние 11 лет в 7,5 раза, достигнув отметки в 3,75 млрд долларов. Это стало следствием развития инфраструктуры, касающейся водоснабжения. Более того, эта страна обогнала по ряду показателей все страны южного полюса, где Бразилия все еще остается третьим крупнейшим экспортером сельхозпродукции в мире после Китая и Индии.

Другая картина в Турции. В этой стране рост ассортимента и объема экспорта, преимущественно в Россию, позволил заработать более 3 млрд долларов за нынешний еще не закончившийся год. Более того, по словам российских экспертов, многим российским импортерам, включая страны СНГ, приходится конкурировать именно с Турцией. Однако исключением тут будет разве что Узбекистан, который демонстрирует бурный рост производства после обвала сома почти 61% к рублю и 83% к доллару США.

Стоит отдать должное и российским властям. На сегодняшний день россияне приближаются в потреблении фруктов к показателю, среднему по ЕС, отставая менее чем на 20%, что существенно лучше, чем 6 лет назад. Россияне уже догнали европейцев в потреблении мяса (по разным оценкам, все еще сохраняется отставание до 20%) и вышли на 5 место по потреблению шоколада в мире. Однако рост потребления этих товаров часто становится результатом более высоких темпов роста цен на фрукты.

За последние 6 лет в России наблюдается резкий рост производства широкого ассортимента потребительских товаров. Однако на сегодняшний день только 40% потребляемых фруктов производится внутри страны, притом что после введения санкций против ЕС, США, Канады и ряда других западных стран эта доля выросла более чем в 2 раза.

Согласно Доктрине продовольственной безопасности, эта цифра должна дойти до 60% к 2025 году. К примеру, производство яблок увеличилось уже до 1,5 млн тонн, хотя еще несколько лет назад их объем составлял втрое меньше.

Несмотря на развитие садоводства в России, население все чаще потребляет тропические фрукты. При этом РФ также увеличивает и реэкспорт в другие страны СНГ (например: бананов). По этой причине точно оценить рост потребления самих россиян сложно, хотя реэкспорт вряд ли оказывает серьезное влияние на цифры.

Однако экспорт стран мира растет не только в количественном измерении. В мире наблюдается и рост цен, что стало следствием дисбалансов на мировых рынках из-за пандемии. Эта же самая пандемия, как уже было сказано выше, привела к тому, что люди стали чаще употреблять здоровую пищу, включая свежие фрукты. По этой причине складывается ощущение, что оценивать стоимость здоровья лишь по затратам властей на здравоохранение — не всегда правомерно.

При этом вопрос продовольственной безопасности стоит довольно остро в мире, учитывая, что средний класс сократился во всех регионах планеты. Из-за резкого роста цен на газ, используемый также и для производства удобрений, а также ограничений в экспорте самих удобрений со стороны крупнейших производителей, например Китая, может произойти резкий скачок цен на продовольствие в следующем году.

Более того, несмотря на все предостережения экономистов в 2020 году, быстрый рост денежной массы в странах Запада ускорил инфляцию. В 2021 году (к концу осени) сами власти западных государств признали, что высокая инфляция становится долгосрочным явлением, тогда как еще недавно считалось, что оно краткосрочное, вызванное нарушениями в логистике и поставках в целом. По этой причине россиян также может ждать высокая инфляция, если власти страны не предпримут упреждающих мер.

Импортеры из СНГ, Турции, Ирана, ЮАР и Латинской Америки играют свою роль в обеспечении продовольственной безопасности России. Несмотря на ряд проблем внутри России, импортозамещение, вопреки прогнозам многих аналитиков с 2015 года, оказалось довольно успешнм.

Однако Россия не способна удовлетворить весь спрос на фрукты своего населения, учитывая географию страны. Снижение курсов валют государств, которые, как правило, дружественны к России, одним странам позволит получить неплохие рынки сбыта (в частности, российский), а другим (например, россиянам) — широкий ассортимент фруктов по доступной цене.