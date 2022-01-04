Капитализация Apple в ходе торгов на бирже 3 января впервые достигла $3 трлн, следует из данных биржи Nasdaq. Это произошло после того, как акции компании подорожали до $182,86 (4 января на премаркете цена за одну бумагу составляла уже $183,3).

Цена акций Apple выросла более чем в три раза с минимума, достигнутого в марте 2020 года, а с начала 2021 года — на 38%, указывает The Wall Street Journal.

Apple — первая публичная компания в мире, капитализация которой достигла рекордной отметки. $3 трлн — это больше, чем объем всего рынка акций Германии и чем вся экономика Великобритании, отмечал Bloomberg. Apple смогла стать самой дорогой компанией в мире благодаря устойчивому потоку продуктов, которые привлекли потребителей, пишет агентство. Теперь инвесторы считают компанию относительно безопасным активом для вложения денег в условиях волатильности рынков, отмечает Bloomberg.

В 2018 году Apple стала первой публичной компанией, которая достигла рыночной капитализации в $1 трлн. Вслед за ней этой планки достигли Microsoft, Amazon, Alphabet (головная компания Google), Facebook и нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco. С тех пор, как капитализация Apple впервые превысила $2 трлн, прошло полтора года.

«Это феноменальное достижение, которое подчеркивает невероятное доминирование технологических компаний из США. И от Apple можно ожидать еще многого, что заставляет думать, какой рубеж они преодолеют дальше и насколько большими они могут стать», — заявил Bloomberg старший рыночный аналитик брокера Oanda Крейг Эрлам.

Выручка Apple в третьем квартале года составила $83,36 млрд. Компания недополучила $6 млрд из-за нехватки процессоров и связанных с ней задержки поставок, говорил гендиректор Тим Кук. По словам источников Bloomberg, Apple предупредила азиатских поставщиков компонентов о снижении спроса на линейку смартфонов iPhone 13 из-за слишком долгого ожидания.

Однако в Bank of America ожидают роста акций производителя iPhone до $210 в этом году. Ожидание запусков новых продуктов, в том числе продуктов с использованием технологии дополненной реальности, по мнению экспертов, может побудить институциональных инвесторов увеличить позиции в данных бумагах.

В декабре аналитики JP Morgan Chase повысили целевую цену по бумагам Apple до $210, поскольку эксперты ожидают сильных показателей на фоне прогнозируемого роста спроса на 5G iPhone SE. В Morgan Stanley назвали бумаги производителя смартфонов лучшим выбором на 2022 год. В банке прогнозируют рост акций Apple до $200.