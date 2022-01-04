Алжир является давним эксплуатантом советской и российской военной техники, в том числе и для своих Военно-воздушных сил. Однако наличие российских боевых самолетов в составе ВВС не помогло в случае с закупкой многоцелевых истребителей Су-35, пишет издание Military Watch Magazine.

Алжирские ВВС являются самыми боеспособными не только в Африке, но и в арабском мире. На вооружении алжирской армии стоят высокоэффективные боевые самолеты советского и российского производства, в частности тяжелые Су-30МКА, составляющие основу ВВС, а также легкие МиГ- 29 и МиГ-29М. Кроме того, Алжир имеет некоторое количество фронтовых бомбардировщиков Су-24М и тяжелых перехватчиков МиГ-25.

Долгое время существовало мнение, что Алжир закупит российские многоцелевые истребители Су-35 поколения 4++, но пока этого не случилось. Кроме того, существует вероятность, что алжирские ВВС могут вообще отказаться от этого самолета, обладающего хорошими характеристиками. Причиной этого стало отсутствие РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) на Су-35, пишет издание. По мнению алжирских военных аналитиков, производительность набора датчиков Су-35 была основной причиной отказа от закупки истребителя, который стоит на 60% дороже Су-30МКА. Требование Алжира к новому истребителю завоевания превосходства в воздухе включали интеграцию РЛС с АФАР, что на Су-35 сделано не было.

В то же время Алжир имеет возможность модернизировать свои Су-30МКА до уровня 4++, что включает в себя установку РЛС «Ирбис-Э» или более мощную станцию. Это выйдет дешевле, чем закупать новые самолеты. Кроме того, алжирские ВВС не отказываются и от приобретения российского истребителя пятого поколения Су-57.

Существует еще одна вероятность, что Алжир обратится к другому поставщику, если Россия в ближайшее время не начнет устанавливать на свои истребители новые РЛС с активной фазированной решеткой. С большой долей вероятности новым поставщиком самолетов может стать Китай, с 2014 года оснащающий свои истребители новыми РЛС.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 был разработан специалистами ОКБ Сухого с применением стелс-технологий. Самолет служит для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки. Он также может разрушать систему управления авиацией противника.

Алжир является одним из основных покупателей оборонного сектора России. Африканская страна закупает у РФ БМПТ «Терминатор», танки Т-90А и ЗРС С-400.

Ранее от покупки Су-35 по финансовым причинам отказалась Индонезия.