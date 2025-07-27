Утром 27 июля, в день Военно-морского флота России, Ленинградская область подверглась одной из крупнейших атак украинских беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, ПВО сбила около двух десятков дронов. Это самая масштабная атака на регион в июле.

Обломки дронов упали в Гатчине, Войсковицком и Кингисеппском районах, а также в промзоне Приморска. В Ломоносовском районе фрагменты вызвали пожар в частном секторе — пострадала женщина. О взрывах в небе сообщали жители Всеволожского района, Янино, Волосово, Нового Девяткино и Борниц.

В 7 утра в аэропорту Пулково был введен план «Ковер» — полеты ограничили на более чем пять часов. По данным новостного телеграм-канала Shot, из-за этого задержали свыше 100 рейсов. К часу дня аэропорт сообщил о переходе к «стабилизации расписания». Пассажирам раздавали коврики и воду, службы работали в усиленном режиме.

По словам Дрозденко, в отражении атаки участвовали экипажи Ленинградской военно-морской базы. Ранее стало известно, что Главный военно-морской парад в Петербурге в этом году отменили из соображений безопасности.

Около полудня в Главное Адмиралтейство прибыл Владимир Путин. Кремль сообщил, что он заслушал доклад об итогах учений ВМФ «Июльский шторм», проходивших с 23 по 27 июля в акваториях всех российских флотов.

Минобороны в своей сводке не упомянуло атаки в Ленобласти. По данным ведомства, за сутки всего был сбит 291 украинский дрон «самолетного типа».