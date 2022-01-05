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На Северном Кавказе число вакансий увеличилось вдвое за 2021 год
По данным HeadHunter, самыми активными регионами на Северном Кавказе по объему открытых вакансий стали Ставропольский край, Дагестан, Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкария
На Северном Кавказе число вакансий увеличилось вдвое за 2021 год
На Северном Кавказе число вакансий увеличилось вдвое за 2021 год / Others
5 января 2022 г.

Число вакансий в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с января по 28 декабря 2021 года выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

По оценке премьер-министра России Михаила Мишустина, Северный Кавказ — регион «непростой, со своей спецификой, высоким уровнем безработицы, с вопросами, которые долго не находили приемлемого решения». Глава кабмина также сообщал в ноябре 2021 года, что СКФО имеет серьезный, но пока не реализованный потенциал, в регионе есть возможности развивать туризм, сельское хозяйство и промышленность.

«Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии. <...> В 2021 году в Северо-Кавказском федеральном округе было открыто более 94 тыс. вакансий. За неполный год — с января 2021-го по 28 декабря 2021-го — рост числа вакансий составил 51% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, самыми активными регионами на Северном Кавказе по объему открытых вакансий стали Ставропольский край, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская Республика.

Ранее сообщалось, что по Северному Кавказу количество вакансий растет гораздо более высокими темпами, чем количество резюме. Так, с января по октябрь 2021 года компании из СКФО разместили на 45% больше вакансий, чем за аналогичный период 2020 года.

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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