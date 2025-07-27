Израильская армия нанесла удары по нескольким районам сектора Газа, несмотря на заявление о «тактической приостановке» боевых действий. По данным корреспондента «Аль-Джазиры», среди целей оказался и район города Газа, формально обозначенный Израилем как «зона безопасности». Там, по сведениям Минздрава Газы, погибли женщина и четверо ее детей. Всего в воскресенье было убито более 53 человек, в том числе 32 палестинца, ожидавших гуманитарной помощи.

Ранее в тот же день армия Израиля объявила о десятичасовой «гуманитарной паузе» в районах Дейр аль-Бала, Аль-Маваси и Газа-Сити — с 10:00 до 20:00. Однако, по данным журналистов и правозащитников, артобстрелы продолжались, включая зоны доставки и раздачи помощи.

Тем временем Израиль возобновил сброс гуманитарных грузов с воздуха. По официальным данным, было сброшено семь палет с мукой, сахаром и консервами. Однако ООН и правозащитные организации критикуют такие меры как неэффективные и опасные: «Это пыль в глаза. Помощь должна доставляться наземно — быстрее, дешевле и безопаснее», — написал глава БАПОР Филипп Лазарини.

Некоторые грузы были сброшены в районы Туам и Зейтун, которые Израиль обозначил как «зоны выселения». Там, по сообщениям Middle East Eye, уже гибли мирные жители, пытавшиеся получить помощь. В то же время, как сообщили местные жители, несколько гуманитарных грузовиков пересекли КПП «Карим Абу Салим» («Керем Шалом»), «Зиким» и коридор «Мораг», однако часть колонн подверглась разграблению, и неизвестно, дошла ли помощь до нуждающихся.