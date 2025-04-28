Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в Стамбуле на мероприятии, посвященном миграционной политике Турции в рамках «Века Турции».

Он отметил, что в мире сегодня насчитывается более 281 млн мигрантов, из которых свыше 165 млн — трудовые мигранты. По словам Эрдогана, около 3,6% населения планеты вынуждены жить вдали от своих родных мест, и эта цифра продолжает расти.

«Увы, с каждым днем мы получаем новые известия о трагедиях с участием «путников надежды», ставших жертвами торговцев людьми», — подчеркнул он.

Эрдоган заявил, что в последние десять лет на миграционных маршрутах погибли более 72 тыс. человек. При этом основное бремя по приему беженцев несут страны с низким и средним уровнем дохода.

Президент подчеркнул, что Турция исторически выполняет роль безопасного убежища: «Те, кто сталкивается с бедой, первым делом обращает взгляд на Турцию. Мы не только не жалуемся, но считаем помощь ближнему своим долгом», — сказал он.

Глава государства привел актуальные данные о числе мигрантов в стране. По его словам, в Турции проживает около 4 млн 33 тыс. иностранцев, включая 2 млн 869 тыс. сирийцев, 1 млн 90 тыс. обладателей видов на жительство и 176 тыс. лиц, находящихся под международной защитой. Эрдоган добавил, что благодаря принятым мерам эта цифра постепенно снижается.

Он сообщил, что за последние два года было предотвращено проникновение 270 тыс. человек через границу, 263 тыс. нелегалов были депортированы, а более 23 тыс. человек взяты под стражу.

Отдельно Эрдоган отметил вклад иностранных студентов, обучающихся в Турции из более чем 190 стран.

«Мы стремимся к объективной и беспристрастной оценке вклада мигрантов в экономику», — заявил он.

Комментируя ситуацию с возвращением сирийцев, президент сообщил, что после изменений в Сирии наблюдается рост числа добровольных репатриаций. С 9 декабря 2024 года в Сирию вернулись около 200 тыс. человек, а общее число вернувшихся достигло 931 тыс. 450 человек.

Эрдоган подчеркнул, что за последние 13,5 лет Турция выдержала серьезное давление: «Мы не поддались призывам насильственно отправлять людей в зону смерти. Мы с гордостью прошли одно из самых тяжелых испытаний последнего столетия», — отметил он.

Президент также предупредил, что Турция не допустит отклонений от своей миграционной политики: «Кто бы ни нарушил наши базовые принципы, тот встретит твердую реакцию. Мы будем защищать как безопасность страны, так и ее демографический баланс», — заявил он.