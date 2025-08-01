Общее количество погибших в результате последнего ракетного удара России по Киеву составило 31. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на последние данные украинских властей.

Среди пятерых погибших детей, тела которых были обнаружены после масштабной атаки российских беспилотников и ракет в четверг, был двухлетний ребенок, сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, объявив о завершении спасательной операции, длившейся более суток.

Количество пострадавших в результате многоэтапного удара, в ходе которого Россия выпустила по Киеву более 300 беспилотников и восемь крылатых ракет «Искандер-К», составило 159 человек.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Святошинском районе украинской столицы — там частично обрушился жилой дом. Сообщается также о повреждениях как минимум в трех других районах столицы.