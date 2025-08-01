Общее количество погибших в результате последнего ракетного удара России по Киеву составило 31. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на последние данные украинских властей.
Среди пятерых погибших детей, тела которых были обнаружены после масштабной атаки российских беспилотников и ракет в четверг, был двухлетний ребенок, сообщил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, объявив о завершении спасательной операции, длившейся более суток.
Количество пострадавших в результате многоэтапного удара, в ходе которого Россия выпустила по Киеву более 300 беспилотников и восемь крылатых ракет «Искандер-К», составило 159 человек.
Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Святошинском районе украинской столицы — там частично обрушился жилой дом. Сообщается также о повреждениях как минимум в трех других районах столицы.
В Соломенском районе повреждены квартиры и автомобили. В Голосеевском — школа и детский сад. В Шевченковском — выбиты окна в детском отделении медучреждения. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины также сообщила о попадании дрона в одно из высших учебных заведений. По неофициальным данным, речь идет о Киевском политехническом институте имени Сикорского.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в четверг резко осудил «отвратительное поведение» России в отношении Украины, хотя и отметил, что не уверен, смогут ли санкции сдержать Москву. Он дал президенту Владимиру Путину срок до 8 августа на заключение соглашения, в противном случае пригрозив экономическим давлением.
Американский лидер, вернувшийся к власти с обещанием быстро завершить войну, за последние недели отказался от своей прежней примирительной линии по отношению к Москве, дав понять, что готов поставлять оружие Украине.
Однако дипломатические усилия по завершению конфликта зашли в тупик: Москва не отступает от своих, как отмечают Киев и его союзники, максималистских требований.