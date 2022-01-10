Протесты в Казахстане, которые переросли в крупные беспорядки, произошли после бегства США из Афганистана, действия Вашингтона привели к развитию экстремистских идей в регионе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Посол отметил, что тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать в Казахстане конституционный строй, применяли оружие против мирных жителей, а также причинили ущерб государственному и частному имуществу.

«Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», — сказал Антонов.

Дипломат отметил, что для России неприемлема практика умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников и пожарных. «Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят», — добавил он.

По мнению Антонова, происходящее в Казахстане — новая попытка «цветной революции» с помощью головорезов и грабителей: «уверен, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в ситуации и корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».

Он также отметил, что действия миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане в первые часы показали эффективность. Цель контингента — восстановить мир и конституционный порядок в стране, указал Антонов.

2 января в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива в два раза. Впоследствии они переросли в столкновения с силовиками. Из-за беспорядков в стране ввели чрезвычайное положение и объявили о начале антитеррористической операции. Правительство сложило полномочия. В результате беспорядков со стороны силовиков и протестующих есть жертвы и пострадавшие. Сотрудники правоохранительных органов задержали почти 6 тыс. участников беспорядков.