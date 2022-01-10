Производство сериалов для телеканалов и видеосервисов в 2021 году выросло в полтора раза, а число проектов, запущенных первоначально на сетевых площадках, — в два раза, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные отраслевого портала kino-teatr.ru. Эксперты прогнозируют рост на 60-80 проектов за 2022 год.

По эти данным, телеканалы и видеосервисы выпустили в прошлом году 229 сериалов (более четырех эпизодов). Премьеры 107 проектов прошли на интернет-платформах. В 2020 году было выпущено 152 проекта, 52 — впервые вышли в сети. Телеканалы все чаще используют для дистрибуции контента модель catch forward: проекты выходят сначала на платформах и лишь затем — в телеэфире.

По словам генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, «проекты, которые являются основными драйверами на телеканалах, на catch forward, конечно, никто не отдает».

Платформы позволили создателям, в частности, экспериментировать с форматами, жанрами, смыслами и выпускать те проекты, которые не находили места в сетках эфирных каналов, считает гендиректор «МТС медиа» (управляет видеосервисом Kion) Игорь Мишин. Главный редактор портала kino-teatr.ru Жан Просянов среди причин роста числа сериалов назвал отложенный из-за пандемии выход ряда проектов, около 5–7% от общего количества вышедших сериалов. Другой фактор, отметил Просянов, — это сокращение количества эпизодов выпускаемых сериалов.

По данным «ТМТ консалтинга», по итогам 2020 года общая выручка отечественных онлайн-кинотеатров взлетела на 66%, до 27,8 млрд рублей. Рост спроса на сериалы сразу сказался на их стоимости: в среднем она выросла на 30%, более чем до 25 млн рублей за эпизод, рассказали газете топ-менеджеры двух видеосервисов, руководители крупной медиакомпании и двух кинокомпаний. По словам одного из собеседников, самые дорогие проекты, например сериал «Вертинский», обошлись почти вдвое дороже, свыше 50 млн рублей за эпизод.

На стоимость проектов повлиял выход на рынок производства оригинальных сериалов сервиса потокового видео Netflix. Стоимость эпизода для этого стримингового сервиса — около 50–60 млн рублей за эпизод, отметили источники «Ведомостей». Лишь в этом году Netflix объявил о запуске в производство трех новых проектов, а съемки сериала «Анна К» уже завершились.

Семь контрактов пришлось на крупнейший видеосервис ivi. Онлайн-кинотеатр Okko показал наибольший прирост в числе выпущенных сериалов — с девяти до более чем 25 в 2021 году. Государственный Институт развития интернета (ИРИ) наращивает выделение средств на производство сериалов, в числе других типов контента (игры, блогеры, СМИ и т.п.). В 2020 году ИРИ выделил на все проекты 3 млрд рублей, в 2021-м — уже 10 млрд рублей. В прошлом году, по данным kino-teatr.ru, среди сериалов, вышедших в сети, только шесть были поддержаны ИРИ.

В 2022 году бюджет поддержки выпуска контента в интернете со стороны ИРИ увеличится до 15 млрд рублей. Около трети из этих средств получат создатели кино и сериалов, сообщал ранее руководитель этой организации Алексей Гореславский. Просянов прогнозирует, что число выпущенных проектов на ТВ и платформах в 2022 году может вырасти до 290, Вайнштейн — что оно превысит 300 проектов.