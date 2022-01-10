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ЕБРР удвоил объем финансирования проектов в Азербайджане в 2021 году
Европейский банк реконструкции и развития в 2021 году предоставил кредиты на общую сумму 34 млн евро для реализации 8 проектов в Азербайджане. В 2020 году ЕБРР выделил 17 млн евро на финансирование 6 проектов
ЕБРР удвоил объем финансирования проектов в Азербайджане в 2021 году
ЕБРР удвоил объем финансирования проектов в Азербайджане в 2021 году / Others
10 января 2022 г.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2021 году предоставил кредиты на общую сумму 34 млн евро для реализации 8 проектов в Азербайджане, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Все проекты были профинансированы в частном секторе Азербайджана.

В 2020 году ЕБРР профинансировал 6 проектов в Азербайджане, на эти цели были выделены кредиты на сумму 17 млн евро.

В период с 2017 по 2021 год ЕБРР выделил в целом 828 млн евро для кредитования 33 проектов в государственном и частном секторах Азербайджана.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По состоянию на сегодняшний день ЕБРР выделил уже 3,3 млрд евро на финансирование 178 проектов в Азербайджане. Текущий портфель банка по проектам в Азербайджане составляет 801 млн евро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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