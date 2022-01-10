В Казахстане за последние дни покончили с собой два высокопоставленных силовика.

Суицид совершил начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, пишет «Интерфакс». Казахстанский журналист Михаил Козачков указывает, что в отношении Сулейменова после беспорядков в республике было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Еще одна смерть сотрудника силовых структур зафиксирована в Нур-Султане. В Комитете национальной безопасности (КНБ) сообщили о гибели полковника службы Азамата Ибраева. Его тело найдено во дворе собственного дома в столице Казахстана. По данным Baza, Ибраев совершил самоубийство.

А в Алматы на рабочем месте умер от инфаркта заместитель начальника районного управления полиции Танат Назанов, сообщает Orda со ссылкой на городской департамент полиции.

На прошлой неделе по подозрению в государственной измене был задержан Карим Масимов — бывший глава КНБ и давний соратник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, уволенный со своей должности в разгар протестов.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива в два раза, которые впоследствии переросли в столкновения с силовиками. Из-за беспорядков в стране ввели чрезвычайное положение и объявили о начале антитеррористической операции в ряде регионов. Счет жертв со стороны протестующих и силовиков идет на сотни. Задержано более 8 тысяч человек.