ПОЛИТИКА
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В Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика
Суицид совершил начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал. В Нур-Султане найдено тело полковника КНБ Азамата Ибраева
В Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика
В Казахстане покончили с собой два высокопоставленных силовика / Others
10 января 2022 г.

В Казахстане за последние дни покончили с собой два высокопоставленных силовика.

Суицид совершил начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, пишет «Интерфакс». Казахстанский журналист Михаил Козачков указывает, что в отношении Сулейменова после беспорядков в республике было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал.

Еще одна смерть сотрудника силовых структур зафиксирована в Нур-Султане. В Комитете национальной безопасности (КНБ) сообщили о гибели полковника службы Азамата Ибраева. Его тело найдено во дворе собственного дома в столице Казахстана. По данным Baza, Ибраев совершил самоубийство.

А в Алматы на рабочем месте умер от инфаркта заместитель начальника районного управления полиции Танат Назанов, сообщает Orda со ссылкой на городской департамент полиции.

На прошлой неделе по подозрению в государственной измене был задержан Карим Масимов — бывший глава КНБ и давний соратник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, уволенный со своей должности в разгар протестов.

В начале января в Казахстане начались протесты из-за подорожания топлива в два раза, которые впоследствии переросли в столкновения с силовиками. Из-за беспорядков в стране ввели чрезвычайное положение и объявили о начале антитеррористической операции в ряде регионов. Счет жертв со стороны протестующих и силовиков идет на сотни. Задержано более 8 тысяч человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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