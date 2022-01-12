Турецкая федерация бокса планирует увеличить число активных лицензированных спортсменов до 25 тыс. человек, сообщил Anadolu глава федерации Эйюп Гёзгеч.

По его словам, интерес к боксу в Турции усилился после того, как Бусеназ Сюрменели вернулась с Олимпиады-2020 в Токио с золотой, а Бусе Наз Чакыроглу — с серебряной медалью.

Федерация прилагает усилия к популяризации бокса и подготовке квалифицированных и успешных спортсменов в Турции, отметил он. По словам Гёзгеча, федерация готовит боксеров в семи возрастных категориях.

«Чемпионат по боксу среди молодежи до 22 лет, организованный в городе Кыршехир, стал хорошей платформой для подготовки к летним Олимпийским играм в 2024 в Париже», — считает он.

В этом году планируется организовать ряд чемпионатов и турниров в зависимости от эпидемиологической ситуации, сказал Гёзгеч. Следующее мероприятие в программе федерации на 2022 год — Чемпионат среди учащихся лицеев, который пройдет в городе Айдын, а затем состоится молодежный чемпионат Турции по боксу. Гёзгеч напомнил, что в этом году должны пройти также турниры мирового масштаба.

«В марте состоится молодежный чемпионат Европы по боксу. В мае в Стамбуле пройдет чемпионат мира среди женщин-боксеров. Это наши краткосрочные цели. А на август в Турции запланирован чемпионат Европы среди юниоров. Потом стартуют чемпионаты Европы в Италии и Хорватии. Пока планы на 2022 год таковы», — добавил он.

В марте 2021 года было подписано соглашение об открытии в молодежных центрах при Министерстве молодежи и спорта Турции секций по боксу.