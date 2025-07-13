Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Зайедом Аль Нахаяном. Главными темами стали борьба с терроризмом, стратегическое партнерство и стабилизация на Южном Кавказе.

По сообщению Управления коммуникаций, Эрдоган рассказал о ходе инициативы «Турция без террора», направленной на полное устранение террористической угрозы как в стране, так и в регионе. Он подчеркнул, что Анкара продолжит реализацию этой стратегии с твердой решимостью.

Шейх бин Зайед поддержал курс Турции, отметив его значение для региональной безопасности, и выразил надежду на успех кампании.

Президент Эрдоган подчеркнул, что стратегическое сотрудничество Турции и ОАЭ дает позитивные результаты, особенно в оборонной промышленности и высоких технологиях, где, по его словам, есть значительный совместный потенциал.

Отдельно он отметил важность переговоров между Азербайджаном и Арменией, прошедших в Абу-Даби, и подтвердил, что Турция будет поддерживать усилия по обеспечению стабильности на Кавказе.