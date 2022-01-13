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Имя пророка Мухаммада стало самым популярным в столице Европейского союза
Самым популярным именем среди новорожденных в столице Европейского союза и Бельгии Брюсселе в 2021 году стало имя пророка Мухаммада. Его получили 18430 новорожденных
Имя пророка Мухаммада стало самым популярным в столице Европейского союза
Имя пророка Мухаммада стало самым популярным в столице Европейского союза / Others
13 января 2022 г.

Самым популярным именем среди новорожденных в столице Европейского союза и Бельгии Брюсселе в 2021 году стало имя пророка Мухаммада, говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

Такое имя получили 18430 новорожденных. Затем идут имена Жан (6089), Ахмед (4166), Филипп (4060) и Мишель (4049).

Что касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем стало имя Жан (65886 новорожденных получили это имя), за ним следуют Марк (63436), Патрик (50917), Люк (48479), Мишель (46522) и Филипп (41742). Имя пророка Мухаммада — на девятой строчке (34862).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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