Минздрав Турции разрешил делать прививки от коронавируса иностранным туристам за плату, многие клиники уже готовы предлагать российским туристам эту услугу, следует из письмо ведомства, которое опубликовано на сайте Ассоциации частных больниц и организаций здравоохранения (OHSAD).

Ранее вакцинация от COVID-19 в Турции была доступна только тем россиянам, которые имели вид на жительство в этой стране, напоминает АТОР.

По информации Ассоциация туроператоров России (АТОР), в некоторых государственных клиниках уже начали вакцинацию иностранцев.

«В крупнейших частных медицинских холдингах также заявляют, что готовы к приему туристов на вакцинацию. Она проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт. Тем не менее, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как сотрудники клиник, особенно государственных, очень часто не говорят по-английски», — подчеркивают в ассоциации.

По ее данным, в Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор — Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2,2 тыс. руб.).

«Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе — то есть, Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). Соответственно, если привиться в Турции Pfizer/BionTech, то с таким сертификатом турист может при наличии визы путешествовать по Европе», — сообщает АТОР.

По оценкам туроператоров, направление может занять до 20% рынка вакцинных туров, при этом наиболее востребована будет вакцинация в Стамбуле. «Принимающие компании страны уже разрабатывают для российских партнеров пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, сопровождением и переводом, при необходимости — с проживанием в отелях. Купить поездки на вакцинацию в Турции можно будет у тех компаний, которые сейчас предлагают прививочные туры в Сербию, Хорватию, Армению и другие страны», — сказали в ассоциации.