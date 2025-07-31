Президент России Владимир Путин принял в Кремле делегацию нового правительства Сирии во главе с министром иностранных дел Эсаадом аш-Шейбани, сообщило агентство SANA. Это первый официальный визит представителей нового правительства, пришедшего к власти в декабре 2024 года после свержения Башара Асада, бежавшего в Москву.

Ранее в тот же день аш-Шейбани провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они договорились создать совместные комитеты для пересмотра прежних соглашений между странами. Аш-Шейбани отметил, что обсуждение будет «основано на уроках прошлого» и направлено на «формирование общего будущего».