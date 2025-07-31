Президент России Владимир Путин принял в Кремле делегацию нового правительства Сирии во главе с министром иностранных дел Эсаадом аш-Шейбани, сообщило агентство SANA. Это первый официальный визит представителей нового правительства, пришедшего к власти в декабре 2024 года после свержения Башара Асада, бежавшего в Москву.
Ранее в тот же день аш-Шейбани провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они договорились создать совместные комитеты для пересмотра прежних соглашений между странами. Аш-Шейбани отметил, что обсуждение будет «основано на уроках прошлого» и направлено на «формирование общего будущего».
Лавров заявил, что Москва рассчитывает на участие президента Сирии Ахмеда аш-Шары в первом саммите Россия – ЛАГ, который намечен на 15 октября.
С визитом в Москве также находится министр обороны Сирии Мархаф Абу Касра. Он уже встретился с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. По данным российского ведомства, стороны обсудили координацию действий и обстановку в регионе.