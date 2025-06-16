ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Россия: Иран имеет право на самооборону
Москва осуждает израильскую агрессию и призывает стороны к деэскалации
Россия: Иран имеет право на самооборону
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков / Reuters
21 час назад

Россия признает правомерность удара Ирана по Израилю и констатирует право Тегерана на самооборону, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник. По его словам, Москва осудила израильское нападение как нарушение Устава ООН и призвала обе стороны к деэскалации.

«Мы считаем, что Иран в этой ситуации действует в рамках права на самооборону», — подчеркнул Рябков, осудив «неспровоцированную силовую акцию» Израиля. — «Мы публично призвали всех к сдержанности».

Израиль начал операцию «Восстающий лев» против иранских объектов в ночь на 13 июня, мотивируя действия угрозой создания Тегераном ядерного оружия. Тегеран ответил массированным ударом сотнями ракет и дронов. В последующие дни стороны продолжили обмен атаками, сообщив о жертвах и ограниченном ущербе.

«МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но и находится в контакте со сторонами», — продолжил замминистра. Москва, по его словам, анализирует данные об ущербе иранским ядерным объектам, используя информацию от своих представителей в Иране.

«Происходящее вызывает большую тревогу», — добавил он, призывая предотвратить дальнейшее насилие.

Президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, ранее в телефонном разговоре осудили израильское нападение на Иран. «С обеих сторон выражена самая серьезная озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, уже приведшего к большому количеству жертв и чреватого тяжелыми долгосрочными последствиями для всего региона. Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении Кремля.

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