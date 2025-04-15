ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сумы против Курска
Украина массированно обстреляла Курск дронами в ответ на ракетный удар по городу Сумы в Вербное воскресенье
Сумы против Курска
/ Public domain
15 апреля 2025 г.

Вечером 14 апреля Вооруженные силы Украины зафиксировали новый ракетный удар и атаку управляемыми авиабомбами по Сумам. Это произошло через сутки после авиаудара удара по городу в Вербное воскресенье, в результате которого, по информации Киева, погибли 35 человек и были ранены 119, 11 из них находятся в критическом состоянии.

Вечером в понедельник в заявлении ВВС Украины говорилось, что по Сумам была запущена ракета, а через 20 минут в другом заявлении говорилось, что российские самолеты наносят по городу удары управляемыми бомбами.

Общественная телекомпания «Суспiльне» сообщила о взрыве, не уточнив деталей.

Минобороны России утверждает, что удар днем ранее был нанесен по совещанию украинских офицеров, и сообщает о более чем 60 погибших военных. Киев назвал атаку намеренным ударом по гражданским, а Москва обвинила Украину в использовании мирных жителей в качестве «живого щита».

Россия между тем в ночь на вторник подверглась одной из самых масштабных атак украинских беспилотников за время войны. Более 100 дронов были запущены по Курской области, сообщили власти РФ. В Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек пострадали. Были повреждены многоэтажные дома, возникли пожары, эвакуированы жители. Как сообщает региональная администрация, удары пришлись также и по гаражу скорой помощи — повреждены 11 машин.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удары по Сумам и Кривому Рогу (авиаудар в начале месяца, который пришелся на жилой квартал и унес жизни 20 человек, в том числе 9 детей) демонстрируют стремление Владимира Путина продолжать войну, а не искать пути к миру. Кремль в свою очередь утверждает, что готов к «устойчивому миру» при условии устранения «коренных причин конфликта».

За день до этого, по официальным сообщениям, в Курской области от дронов погибли еще три человека. Украина удары не комментировала. В Киеве ранее заявляли, что атаки по приграничным районам России направлены на подрыв ее военных ресурсов.

Обе стороны заявляют, что не целятся в мирное население, однако, по данным международных организаций, большинство гражданских жертв с начала войны приходится на Украину.

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