Российские регионы, опасающиеся напрямую сотрудничать с сирийским режимом, могут использовать порты аннексированного Россией Крыма для поставок продукции, заявил вице-премьер пророссийского правительства полуострова Георгий Мурадов, сообщает «Крым 24».

«Другие субъекты Российской Федерации, которые активно сотрудничают с Западом — они опасаются сотрудничать напрямую с Сирией. Значит они идут через [Крым]. Свою продукцию могут поставлять через Крым. Мы южные ворота России и наши порты открыты для поставок товарной продукции в Сирийскую Арабскую Республику ничего не опасаясь», — сказал Мурадов.

Он также напомнил, что существует совместный крымско-сирийский торговый дом, один филиал функционирует в аннексированном Россией Крыму, а другой — в Сирии. «Из-за пандемии затормозились торговые обмены. Нужно бизнесменам ездить, договариваться, подписывать контракты. Сейчас мы из этой ситуации вышли, торговый дом наш наращивает темпы», — добавил Мурадов.

В декабре Генеральная Ассамблея ООН 16 декабря приняла обновленную и усиленную резолюцию «Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина». За принятие документа проголосовали 65 стран, против выступили 25, еще 85 воздержались.

Кроме России, против принятия резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла и Зимбабве.

Ключевыми нововведениями резолюции стали отражение в названии статуса Крыма как «временно оккупированного полуострова», поддержка сотрудничества в «Крымской платформе», упор на ответственность России за соблюдение прав крымских татар как коренного народа Крыма, требование отменить приговоры, вынесенные заочно в отношении лидеров крымскотатарского народа и крымских татар.