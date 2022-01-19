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Иранского боксера приговорили к смерти за участие в акциях протеста
Иранский суд приговорил к смертной казни профессионального боксера Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за участие в акциях протеста из-за резкого повышения цен на топливо, имевших место в ноябре 2019 года
Иранского боксера приговорили к смерти за участие в акциях протеста
Иранского боксера приговорили к смерти за участие в акциях протеста / Others
19 января 2022 г.

Иранский суд приговорил к смертной казни профессионального боксера Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за участие в акциях протеста, сообщила в своем Twitter базирующаяся в США иранская правозащитная организация Center for Human Rights in Iran (CHRI).

Протесты из-за резкого повышения цен на топливо в стране, в которых участвовал чемпион города Мешхед, имели место в ноябре 2019 года. В феврале 2020 года Вафаеи-Сани был задержан.

CHRI указывает, что решением суда боксер был приговорен к смертной казни в связи с его участием в поджогах и нанесении ущерба правительственным зданиям во время акций протеста в 2019 году.

Адвокат Вафаеи-Сани Бабак Пакния уточнил, что 26-летнего спортсмена приговорили к казни через повешение, но приговор может быть обжалован в Верховном суде страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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