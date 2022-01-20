Розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров на фоне новостей о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в России за последнюю неделю резко выросли, свидетельствует проведенный «Ведомостями» опрос крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов. По отдельным категориям продажи выросли в 7 раз.

«Аптечная сеть 36,6» с 7 по 13 января продала экспресс-тестов на 20% больше, чем за первую неделю января, в Москве прирост составил 32%. А в сравнении с аналогичным периодом 2021 года общий показатель увеличился на 34% практически во всех регионах. Продажи экспресс-тестов на Ozon выросли на 40%, а у «Сбер Еаптеки» — на 70%.

Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов рассказал, что жители Москвы активно приобретают экспресс-тесты из-за нежелания сообщать о своем заболевании в официальные органы, что влечет за собой взятие больничного, соблюдение карантина и установку приложения «Социальный мониторинг», которое следит за соблюдением режима самоизоляции. По его словам, люди уже не боятся инфекции, как это было в начале пандемии, они знают симптомы, при которых нужна помощь врача или госпитализация.

Парамонов отметил, что это может привести к тому, что реальное количество инфицированных будет в разы отличаться от официальных данных. У врачей при этом остается возможность анализировать ситуацию с заболевшими различными способами — в частности, они могут следить за количеством запросов о лечении и покупке тестов на COVID-19 в поисковых системах.

Заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский отметил, что точность у экспресс-тестов на коронавирус низкая, малодостоверным такой тест может оказаться и в инкубационный период. «Лучше обратиться в специализированные лабораторные комплексы, где примерно за те же деньги проведут исследование, но с точностью на порядок выше», — указал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. С 10 по 16 января число проведенных ПЦР-тестов на коронавирус у сети медицинских центров «Инвитро» выросло на 6% в сравнении с предыдущей неделей, у медицинской лаборатории «Гемотест» — на 8,6%, рассказали их представители. У клинико-диагностических лабораторий KDL выручка от аналогичной услуги за тот же период увеличилась на 34% при неизменных ценах.

В аптеках и на маркетплейсах увеличился спрос и на средства индивидуальной защиты (СИЗ): маски, респираторы, а также санитайзеры. В «Аптечной сети 36,6» продажи масок и антисептиков в период с 7 по 13 января выросли на 14% и на 7% к предыдущей неделе соответственно.

В аптечной сети «Ригла» за тот же период рост продаж в натуральном выражении по всем категориям СИЗ составил 25% . Через «Здравсити» реализовано в 7 раз больше антисептиков к предыдущей неделе и в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи антисептиков и масок в «Сбер Еаптеке» с 7 по 14 января увеличились на 61% к предыдущей неделе, а у сервиса «Самокат» было продано на 30% больше масок. А вот на маркетплейсе Wildberries спрос на маски и санитайзеры остается стабильным. По словам представителя компании, чаще всего россияне приобретают их впрок большими упаковками.

В то же время почти две трети субъектов РФ (51) неохотно борются с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 — там возбуждено меньше одного уголовного дела на 100 тысяч человек, получивших свидетельство о прививке, пишут «Важные истории», отправившие запросы во все 85 УМВД.

Лидером по борьбе с поддельными сертификатами стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на 100 тысяч обладателей сертификатов о прививках приходится около 7 уголовных дел за подделку документов о вакцинации, затем следуют Тамбовская (5 дел) и Ивановская (3 дела) области.

Аналитик сообщества Watching COVID-19 Виктор Кабанов, который исследует данные о вакцинации в России, считает, что объем поддельных сертификатов в стране большой: «Грубая оценка количества купленных сертификатов исчисляется миллионами. Поскольку серьезных данных на эту тему нет и посчитать точное количество мы не можем, можно только гадать. Но подделок точно больше, чем полмиллиона, и меньше, чем 10 миллионов», — сказал он.

Поддельные сертификаты уменьшают и без того низкий уровень реальной вакцинации, отмечает Кабанов. Для защиты от омикрон-штамма этого явно недостаточно. «Сейчас в России полностью вакцинировано 68,6 миллиона человек, это 46,9% населения. Отсюда надо вычесть около 8 миллионов человек, которые не прошли ревакцинацию, и тех, кто купил сертификат. Можно вычесть 5 миллионов, можно 3 — неважно, получаем около 30–40 % вакцинированных. Такой уровень не работал даже со старыми штаммами, а против нового это — ничто», — подчеркнул он.