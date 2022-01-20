Центральный банк России предложил ввести запрет на территории РФ на выпуск, майнинг и обращение криптовалют, сообщает ТАСС.

«Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры», — говорится в докладе регулятора под названием «Криптовалюты: тренды, риски, меры».

Так, «с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют», Банк России предлагает внести изменения в законодательство.

«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета», — такое предложение регулятора содержится в документе.

Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами-резидентами РФ.

«Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета», — предлагает в докладе Банк России.

Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют. Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несут существенные риски для экономики и финансовой стабильности: создают непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки Российской Федерации; формируют спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.

Отмечается также негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду, а также то, что тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития. «Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению», — говорится в докладе.