В 2021 году в мире было продано 262 яхты общей стоимость €4,06 млрд, говорится в исследовании The Superyacht Agency, которое анализирует рынок яхт.

Как отмечается в исследовании, 2021 год продемонстрировал многолетний максимум как по количеству продаж яхт, так и по их совокупной стоимости.

В сравнении с 2020 годом продажи выросли на 46 единиц. Аналитики связывают это с тем, что антиковидные ограничения в прошлом году были менее жесткими.

​​​​​​​Самым успешным по объемам продаж стал IV квартал, когда было продано 78 яхт. А самым продуктивным месяцем стал июнь, в течение которого брокерам удалось продать 26 суперъяхт общей стоимостью €456 млн.

В исследовании The Superyacht Agency отмечается рост общей стоимости продаж яхт. В 2021 году было продано «всего» на 46 яхт больше, но зато общая стоимость сделок увеличилась почти в два раза — с €2,27 млрд до €4,06 млрд. ​​​​​​​Низкую стоимость продаж в 2020 году авторы исследования связали с пандемией COVID-19. ​​​​​​В 2021 году стоимость одной яхты в среднем составляла €15,6 млн, а в 2020-ом — всего €10,5 млн.

Эксперты яхтенного рынка ожидают, что уровень продаж в 2022 году останется высоким. При этом они предупреждают о возможном изменении в ценообразовании яхт из-за недостатка качественных предложений среди наиболее востребованных размеров и брендов.