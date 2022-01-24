Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявил о рисках совершения диверсионных атак на портовую инфраструктуру Тартуса и Латакии. Как сообщил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев, органы безопасности режима поделились с Москвой разведывательными данными о предполагаемой организации нападений на эти районы «диверсионно-террористическими группами» с территории провинции Идлиб. Это дополняет ранее прозвучавшие заявления о возможности подводных подрывов в этих средиземноморских гаванях.

На этом фоне командование российской авиабазы Хмеймим организовало круглосуточное патрулирование порта и прилегающей к нему территории в Латакии. Уточняется, что надзор ведут подразделения военной полиции с использованием бронеавтомобилей «Патруль» и «Тигр». По некоторым сообщениям, к патрулированию подключены и военнослужащие Сирийской арабской армии (САА). Вместе с тем, как обратил внимание Журавлев, движение подразделений будет контролироваться с воздуха беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Интересно, что запуск патрулирования совпал с интенсификацией израильских ударов в районе порта Латакии. Впервые за всю историю гражданского вооруженного конфликта в Сирии Армия обороны (ЦАХАЛ) начала наносить удары в непосредственной близи от российских военных баз. Иногда для того, чтобы найти объяснение «молчанию» сирийских средств противовоздушной обороны, в российском оборонном ведомстве апеллировали к тому, что в зоне поражения зениток в моменты нападений оказывалась военно-транспортная авиация.

Не исключено, что именно поэтому совместное российско-сирийское патрулирование было впервые запущено в эти дни и в районе Голанских высот, оккупированных Израилем. Военные летчики ВКС РФ и САА провели первое мероприятие такого рода, проследовав вдоль Голанских высот, затем по южным рубежам, вдоль реки Евфрат и после этого над северной частью Арабской Республики. Уточняется, что со стороны россиян были задействованы истребители Су-34 и Су-35, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Сезон учений

Запуск профилактической инициативы в Латакии совпал по времени с учениями, которые в эти недели по самым разным направлениям проводились в подконтрольных режиму районах. Интересно, что в провинции Дамаск, на которую также нередко приходятся удары ЦАХАЛ, российскими офицерами были проведены занятия с подразделением ПВО САА. Сообщалось, что военнослужащие сил правительства занимались отработкой противодействия вражеской авиации и использованию советско-российских переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2».

Тем временем на юге Арабской Республики под руководством российских военных прошло комплексное тактическое учение, в рамках которого отрабатывался сценарий, максимально похожий на то, что происходило во время восстания оппозиции в провинции Дераа в минувшем году: согласно легенде, противостоящими официальному Дамаску формированиями был взят населенный пункт, который было необходимо деблокировать. С этим, как обратил внимание в разговоре с прессой представитель российской группировки войск в Сирии Алексей Захаров, САА справилась.

Военачальник уточнил, что в маневрах были использованы подразделения тактической группы, смешанной тактической группы САА и смешанной артиллерийской группы, которая включала в себя реактивные системы залпового огня, батарею минометов, а также танковые подразделения. Отмечалось, что в процессе наведения реактивных систем залпового огня были применены беспилотники. Их использование помогло не только с установлением цели, но и с определением числа условных бойцов противника и степени укрепленности их позиций.

Не без угрозы извне

В разговоре с TRT на русском военный эксперт Юрий Лямин не исключил, что начало совместного патрулирования в порту Латакии может быть связано в том числе с израильскими ударами. «С одной стороны, это должно несколько успокаивать местное население, которое встревожено этими бомбардировками и появляющимися слухами о шпионах и прочем. С другой стороны, подобное патрулирование, естественно, затрудняет само нанесение израильских ударов в это время», — пояснил аналитик.

Однако, что касается всевозможных военных маневров, Лямин заметил, что в этом случае вряд ли может быть какая-то политическая подоплека. «Сейчас просто один из обычных периодов для интенсивных учений в разных странах. Например, в России сейчас идет зимний период обучения. Логично, что и в Сирии наши советники интенсифицировали сейчас подготовку», — пояснил эксперт.

В свою очередь, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по политическому переходу в Сирии Фред Хоф, комментируя TRT на русском угрозы для порта в Латакии, не стал полностью отвергать сценарий с атаками из Идлиба, но заметил: поиск разведывательных данных — это не то, чем сильны сирийские службы безопасности. «Нельзя исключать возможность того, что эти сообщения будут использованы, чтобы оправдать кампанию бомбардировок режима и России, в фокусе которых окажутся в основном гражданские объекты в районе Идлиба», — пояснил эксперт.

Комментируя проведение российско-сирийских учений, бывший дипломат обратил внимание на то, что САА не хватает профессионализма и базовых боевых возможностей. «В прошлом российским офицерам приходилось вмешиваться, чтобы помешать сирийским военным красть лекарства и продукты питания из гуманитарных конвоев ООН, — напомнил Хоф. — Несомненно, Россия ощущает острую потребность в обучении армии, которая из-за своей некомпетентности полностью оказалась в тени возглавляемой Ираном милиции».