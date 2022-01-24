В середине января на уроках физкультуры в российских школах произошли сразу два вопиющих случая, которые всколыхнули общественность. Однако вопрос о том, почему ежегодно сотни детей травмируются и гибнут на уроках физкультуры, поднимается в России уже много лет. Ответы на него разные. Чиновники и учителя винят законы о персональных данных, которые якобы не позволяют учебному заведению знать о диагнозах учащихся. Родители, в свою очередь, жалуются на равнодушие современных педагогов и запоздалую или некачественную помощь медиков. Ситуация в итоге, по сути, никак не меняется. Ну только если статистику по смертям детей в школах стали фактически скрывать...

«Три раза нам показалось, что все хорошо»

19 января в городе Копейске Челябинской области 16-летний юноша, пробежав два круга во время разминки в школьном спортзале, внезапно упал. Как рассказала потом журналистам НТВ исполняющая обязанности директора образовательного учреждения Людмила Ердакова, оказывать первую помощь мальчику стали сразу три медика, по счастливой случайности оказавшиеся в школе. Кроме того, «все медицинские препараты, которые необходимы при такой ситуации, были на месте».

«Три раза нам показалось, что все хорошо. Три раза мы говорили: «Слава богу, слава богу». Но, к сожалению, нет. Он начинал дышать самостоятельно буквально несколько секунд, и потом опять дыхание пропадало, сердце не заводилось», — рассказала Ердакова.

Она отметила, что в прошлом году подросток проходил медосмотр и у него не было выявлено никаких заболеваний. Мать также сказала, что ее сын был здоров — никаких проблем с сердцем или других заболеваний. По данной трагедии следователи сейчас проводят проверку. Причину смерти школьника, которому бы жить и жить, установит экспертиза.

«Этот вопрос надо решать у директора»

В тот же день совершенно вопиющий случай произошел на уроке физкультуры в поселке Садовом возле Екатеринбурга. Ученик 1-го класса забыл варежки и 40 минут провел на улице на уроке физкультуры с голыми руками. Пока весь класс ходил на лыжах, «он играл», — говорит учитель физкультуры.

«Мой муж забрал Гришу (имя изменено) как раз с физкультуры, — передает слова мамы первоклассника Екатерина «Московский комсомолец». — Ребенок плакал: у него руки были фиолетовые, холодные, как мороженое...» В тепле руки у мальчика сильно опухли и покрылись красными пятнами. В больнице ему был поставлен диагноз «обморожение I степени». Прокуратура начала расследование.

Директор школы, где произошел этот инцидент, Галина Городецкая, замечает, что ведется и педрасследование, и даже приняты меры. Но вообще-то учитель физкультуры «адекватный», а на улице в тот день было всего минус 4...

Как отмечает «МК», в традиционной манере отреагировала и классный руководитель пострадавшего ученика. «Информацию о том, что ребенок обморозил руки, я узнала из соцсетей, не от мамы, — удивилась учитель начальных классов. — Один ребенок замерз — он (учитель физкультуры — прим. редакции) отправил его ко мне в класс. Второго ребенка также. Но этот ребенок не говорил ничего. Он играл». Учитель «шокирована», мол, родителям надо было сначала «подойти к директору и этот вопрос решать».

Первое сообщение о случившемся действительно появилось в соцсети — мама мальчика Екатерина поделилась произошедшим в местном сообществе. И тут же «прилетело» ей: и ребенок у нее несамостоятельный («он что, язык проглотил?»), и что за мать она такая, раз не дала варежки... Но чья на самом деле эта халатность и кто виноват?

«Учитель должен был это знать!»

Вот случай из 2016-го, который описала в гневном письме в «Российской газете» Светлана Глинских, бабушка десятилетней Кати из Екатеринбурга: «Катя упала, начала задыхаться от сильной боли в спине. Но учитель физкультуры подошел, только когда его позвали одноклассники. Поднял Катю, отвел в пустой класс и посадил на стул. А при таких симптомах травмы позвоночника категорически запрещается сидеть, следовало положить ребенка на спину. И он, учитель, должен был это знать!».

По словам Светланы, квалифицированной медицинской помощи ее внучка ждала более полутора часов. Врачи в больнице поставили ей диагноз — «компрессионный перелом позвоночника в трех местах». Девочке потом пришлось неделями лежать неподвижно, а затем пройти длительную реабилитацию, чтобы вернуться к нормальной жизни. Но вместо извинений родители школьницы и бабушка услышали от директора школы и педагогов лишь обвинения в неправильном воспитании ребенка.

Самое ужасное, отмечает «РГ», что эта история не уникальна. Подобные ЧП на уроках физкультуры повторяются едва ли не «под копирку».

Урок особого риска

О том, что «физра» в школах России стала предметом повышенной опасности, говорят последние 10 лет. Однако сейчас трудно найти даже статистику. Известно только, что в 2016-м погибли на уроках именно физкультуры 211 российских детей. Причем большинство не от несчастных случаев, а из-за хронических заболеваний. По отчету министра образования и науки РФ, которым тогда была Ольга Васильева, во всех тех случаях ни учителя, ни тренеры не знали о реальном состоянии здоровья детей и не смогли оказать им эффективную помощь. Васильева также заявила, что в целом трагическая ситуация складывается из-за защиты персональных данных: в образовательных учреждениях нет медицинских карт и доступа к ним. Из-за этого педагоги не знают, чем болен ребенок и что может угрожать его жизни.

Однако во многих случаях серьезные заболевания у школьников были обнаружены только после смерти — до этого жалоб на здоровье от них не поступало, как и от погибшего 16-летнего челябинца. А все потому, что ученики проходят недостаточное количество обследований, считает педиатр, главный врач московского медцентра Евгений Тимаков: «Между поликлиникой и школой в последнее время большая дискоординация информации — это первое. Второе — из школ убрали медицинских сестер и врачей, которые раньше диспансеризировали учеников: с одной стороны, это удешевляет бюджет, с другой — дети находятся без наблюдения». Также он настаивает, что в школу передаются не всегда полноценно оформленные медицинские карты. «Большое внимание уделяется прививкам, а внимание таким исследованиям, как ЭКГ, УЗИ, уделяется меньше, — констатировал медик и описал стандартный прием в большинстве медучреждений: — Дети приходят в поликлинику, их спрашивают: «Есть ли у вас жалобы?», они говорят: «Нет, никаких». Отлично, ставят общий диагноз без углубленного исследования, а это очень и очень плохо».

Но даже после всех бурных дискуссий в чиновничьих кругах, называния причин трагедий, охов и ахов, для российских школьников был введен 3-й урок физкультуры. Самое смешное, что нередко он для галочки и проходит в классе, например, из-за того, что спортзал образовательного учреждения не рассчитан на подобную нагрузку и просто-напросто занят. «На физре в кабинете мы смотрим мультики про зарядку, фильмы про спортсменов, что-нибудь рисуем», — рассказали TRT на русском две школьницы из Подмосковья.

Как сказал журналист Эмиль Алиев, который изучал тему смертей в учебных учреждениях, от несчастного случая не застрахован никто из детей, причем произойти он может не только в спортзале, но и на уроках географии, литературы или математики. «Однако чаще именно тот предмет, который должен укреплять здоровье ребенка, становится для него губительным», — уточнил Алиев.

«Она у вас под наркотиками»

В 2017-м ученые из Самарского государственного технического университета опубликовали работу «Проблемы внезапных смертей школьников и студентов во время занятий физкультурой и спортом». Как сказано в исследовании, есть две основные причины такой внезапной смерти: это сердечные заболевания и травмы, полученные прямо на уроке.

Что касается травм, это могут быть повреждения головы, шеи, груди и в области живота.

Но все-таки «сердечные» случаи бывают чаще, и они делятся на два вида. Первый — сотрясение сердца, то есть резкий сбой сердечного ритма из-за удара в грудь, например из-за падения или из-за попадания мяча. Второй — внезапное поражение миокарда (основная сердечная мышца) из-за уже имеющихся проблем с сердцем, даже если они до этого не были выявлены.

В марте 2020-го у 14-летней тюменки во время тренировки по танцам случился инсульт, она впала в кому. Подросток перестала чувствовать правую руку и не смогла ничего сказать преподавателю. Однако помощь ей была оказана вовремя и квалифицированно.

Но в конце декабря похожая история в Братске Иркутской области закончилась печально. От инсульта умерла также 14-летняя школьница, до этого она полмесяца провела в коме. Мама погибшей полагает, что причиной смерти стал поздний приезд скорой и отсутствие в детской больнице города нейрохирурга, из-за чего трепанацию черепа провели только сутки спустя. При этом диспетчер скорой помощи долгое время отказывалась принять вызов, комментируя перечисленные матерью симптомы: «Она у вас беременная или под наркотиками».

В итоге случившееся с девочкой чиновники назвали «редким случаем в медицине», настаивали, что на вызов направили первую освободившуюся бригаду, а за состоянием девочки потом «следили специалисты из Иркутска».

«Ребенок находится под этим прессингом»

Несколько лет назад Минздрав сообщил, что в России почти не осталось здоровых старшеклассников. За школьниками наблюдали в течение 11 лет и выяснили: если среди первоклассников первую группу здоровья имеют 4% детей, то в выпускном классе таких уже не остается. В качестве основной причины в ведомстве называют колоссальные нагрузки, в частности — стресс из-за ЕГЭ.

Действительно серьезным испытанием именно для здоровья школьников стали школьные экзамены. Каждый год в период ЕГЭ приходят трагические новости. В 2021-й в Москве покончил с собой юноша, неудачно сдавший экзамен по химии. Три года назад свела счеты с жизнью девушка из Тамбовской области из-за ЕГЭ по математике. В 2018-м для ученицы из Северной Осетии экзамен закончился комой, а в 2019 году в Чебоксарах девушка с врожденным пороком сердца умерла во время ЕГЭ. А скольким выпускникам становится плохо во время ЕГЭ, но это, к счастью, не заканчивается фатально? Например, в 2020-м в процессе написания выпускной работы «сомлели» несколько пензенских школьников: в экзаменационной аудитории не было кондиционеров. Похожая ситуация была и в Курске, и в других городах…

Нынешних школьников искусственно накручивают, считает даже провластный «Царьград». «Ребенок находится под прессингом — «надо сдать!» — с утра до вечера. Напряжение растет», — считает психотерапевт высшей категории Ольга Матвиевская. Ведь и раньше учащиеся переживали из-за результатов школьных испытаний, но такого масштаба трагедий не было.

Еще причина повышенной тревожности школьников в том, что экзамен сдается в рамках бездушной системы, а его результатом становятся профнепригодные отличники.

«Справка выше человеческого состояния»

Проблемы со здоровьем самих детей и запоздалая или некачественная помощь врачей — это главные причины смертей в школах сегодня, по мнению казанского журналиста Алиева. «Однако ограничивать круг виновных в этих трагедиях нельзя. Налицо совокупность факторов, которые, на первый взгляд, кажутся не такими значительными: количество уроков, учебная программа, бумажная волокита — все это в разной степени, но оказывает влияние на состояние ребенка. Справка у нас ставится выше человеческого состояния».

Другой вопрос, который немедленно надо решать, — оснащение школ всем необходимым. Учебное заведение не должно получать разрешение на образовательную деятельность, если у него нет медкабинета, призвал журналист. Изменить свое отношение надо и учителям к детям, считают родители, как и чиновникам — к учителям, перегруженным бумажной работой.

«Было нормально в 1960-х, когда я работал школьным учителем физкультуры, — объяснил ветеран физкультурного движения из Тюльгана Иван Кругов. — Увидишь, что мальчишка скис, куксится в уголке, сам к нему подойдёшь лоб пощупать. Вдруг температура? А ты его гонять собрался! Бывало, что ребята сами хотели ставить рекорд, но силенок не хватало. Кто за ними уследит, кроме учителя?»

Если принять все необходимые меры, если власть проявит больше заботы в отношении подрастающего поколения, то есть будущих налогоплательщиков, тогда физкультура в школе не окажется последним уроком…