Казахстан, еще недавно казавшийся образцово-стабильным государством постсоветского пространства, в первую неделю января охватили беспрецедентные беспорядки. Вылившиеся в кровопролитие, вандализм и мародерство, они привели к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.

Волнения охватили крупнейшие центры страны Алматы, Актобе, Шымкент, Кызылорду, Жанаозен и Актау. По мнению некоторых казахстанских экспертов, реагирование Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также поспособствовало стабилизации обстановки.

Триггером возмущений послужило двукратное повышение с 1 января 2022 г. цен на сжиженный нефтяной газ, широко используемый для заправки машин, что больно ударило по малоимущим слоям населения. Начавшись с мирных манифестаций на западе страны, протесты быстро распространились южнее и переросли в акты произвола и насилия, когда к ним присоединились мародеры и члены преступных группировок.

Масштабные разрушения и жертвы

Окончательное число жертв беспорядков еще неясно, цифры продолжают расти. Сообщается о 225 погибших, включая девятнадцать полицейских, сотрудников органов госбезопасности и курсантов военного училища, причем тела двоих силовиков нашли обезглавленными.

По сведениям Минздрава, общее число получивших различной степени травмы достигает 2,5 тыс. человек, и около ста из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Половина пострадавших — в Алматы, бывшей столице и крупнейшем городе страны, где сожженное дотла здание администрации наглядно свидетельствует о масштабе трагических событий первых дней января 2022 г.

МВД Казахстана сообщило о задержании по стране почти 10 тыс. человек, подозреваемых в причастности к возмущениям, и только в Шымкенте их число превысило 3,5 тыс.

По предварительным оценкам, сумма материального ущерба для экономики Казахстана превышает 2,5 млрд долларов, число разграбленных оружейных магазинов близко к двум десяткам и похищено более 1,5 тыс. единиц стрелкового вооружения.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил вновь назначенному правительству восстановить разрушенную инфраструктуру в течение восьми месяцев. В телеобращении к народу Казахстана 7 января президент признал произошедшее террористической атакой и заявил, что власти пришлось иметь дело с «вооруженными бандитами, как местными, так и иностранными», и они подлежат уничтожению.

Быстрота принятия мер спасла ситуацию

Остается до конца не ясным, кто конкретно стоит за беспорядками, переросшими в кровавые вооруженные столкновения. Ясно другое: правоохранительная система Казахстана оказалась не готова к такому повороту событий. Тем неожиданнее стали быстрота принятия мер и решительность Президента Касым-Жомарта Токаева, уже в первые дни волнений отправившего в отставку правительство, возглавившего Совет национальной безопасности, подчиняющий весь силовой блок, и обратившегося за помощью к ОДКБ.

Содействие Казахстану в разрешении кризисной ситуации было незамедлительно оказано, и воинские контингенты России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана незамедлительно прибыли в Казахстан в составе миротворческих сил ОДКБ. Они взяли под контроль охрану аэродромов, теплоэлектростанций, телецентров, военных складов и арсеналов и прочих важных государственных объектов. В связи со стабилизацией обстановки 13 января был начат отвод войск ОДКБ к местам изначальной дислокации.

Необходимость реформирования

В этой связи важным стало обращение президента Токаева к народу Казахстана 11 января, в котором были расставлены важные акценты и названы своими именами многие из годами назревавших проблем.

«Следует признать, что происшедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов», — отметил он. Президент подверг жесткой критике работу самого влиятельно ведомства страны, Комитета национальной безопасности (КНБ). Он, заявил господин Токаев, «не разглядел критической угрозы национальной безопасности».

Ранее был задержан и освобожден от должности Председатель КНБ, Карим Масимов, и против него начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий. По сообщениям, снят замглавы КНБ племянник Нурсултана Назарбаева, Самат Абиш, и отстранены от должностей другие сотрудники данного ведомства.

Силовой блок ждет «кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности, включая перестройку вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки». Их задача «слаженно работать во имя эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба», подчеркнул президент Токаев.

Власть, констатировал он далее, оторвалась от реальности и игнорировала насущные проблемы. «Обострялась проблема неравенства. За приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены».

Особо было отмечено, что в стране за годы независимости «благодаря первому президенту, Елбасы (отец нации – прим. автора), появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе». При этом, добавил президент, «сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу «друзьям всё, остальным — по закону».

Для решения наболевших социальных проблем от здравоохранения до образования, по поручению президента создается специальный народный фонд «Казахстан халкына». Также объявляется пятилетний мораторий на повышение зарплат членов правительства, глав областных и районных администраций, депутатов при одновременном повышении зарплат бюджетникам.

Внимание в выступлении было уделено работе таможенной службы на границе с Китаем, давно вызывавшей нарекания. «Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов. Существуют некие «уполномоченные операторы», имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет».

Помимо укрепления президентской власти, предпринимаемые Касым-Жомартом Токаевым стабилизационные меры направлены на нормализацию обстановки в Казахстане, и это находит широкое международное одобрение. На своем внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц и наблюдателей 10 января Организация тюркских государств (ОТГ) высказала поддержку усилиям руководства Казахстана по наведению порядка, осудила акты агрессии против мирного населения и выразила решимость продолжать активное сотрудничество в рамках ОТГ.

«Мы рассчитываем на силы братского Казахстана, мы сторонники процветания, а не геополитического соперничества. Мы уверены, что этот кризис не нанесет ущерба сбалансированной внешней политике Казахстана», — отметил в своем выступлении министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.