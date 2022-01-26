Бывший начальник отдела закупки управления снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковник Евгений Пустовой обвинен в причастности к хищению 860 миллионов рублей при заключении госконтракта. Об этом сообщает ТАСС.

«По версии следствия, он причастен к присвоению средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на обеспечение воинских частей стартерными автомобильными аккумуляторными батареями различных марок», — рассказал источник агентства.

Обвинение Пустовому предъявлено по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде, которую ранее изменили на содержание под стражей. Однако Пустовой признал вину и дал показания на иных обвиняемых по делу, после чего мера пресечения для него была вновь изменена — на домашний арест.

Пустовой — не единственный фигурант дела, по нему также проходят технический директор компании «Аникс» Сергей Федосеев, генеральный директор «Курского аккумуляторного завода» Андрей Рыбянцев и экс-сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко.

Речь идет о заключенном в рамках гособоронзаказа между ГАБТУ Минобороны и ООО «Аникс» контракте на поставку стартерных аккумуляторных батарей пяти различных модификаций. По мнению следствия, обвиняемые организовали поставки по завышенным ценам, чем и нанесли ущерб государству.

Ранее «Коммерсантъ» писал о другом сотруднике Минобороны, обвиненном в мошенничестве в особо крупном размере, — Александре Оглоблине. Он признал свою вину в хищении 1,6 млрд руб и схемах завышения цен госконтрактов и откатах. Оглоблин решил заработать, узнав о программе «цифровизации армии», в ходе которой он занимался поставками оборудования. Его стоимость формировалась с наценкой в 25-50%, пишет издание.