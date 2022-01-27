С 1 февраля из столицы Узбекистана ежедневно будут отправляться рейсы в саудовскую Джидду, информирует пресс-служба Управления мусульман Узбекистана со ссылкой на главу ведомства, муфтия Нуриддина домла Холикназарова и первого заместителя председателя Комитета по делам религий Музаффара Камилова.

С 10 февраля будут организованы по два рейса, а во время Рамадана — по три рейса в день для совершения паломничества — малого хаджа (умры).

После приостановки паломничества из-за пандемии коронавируса в 2020 году полеты в Джидду возобновились. Первый рейс из Узбекистана в Саудовскую Аравию после перерыва был организован 22 января, тогда в умру отправились 239 узбекистанцев, их сопровождала группа имамов и врачей. В ходе него паломники поблагодарили президенту Узбекистана за создание удобств для мусульман, несмотря на сложную ситуацию с эпидемией.

Сейчас прибывающих в Саудовскую Аравию узбеков размещают в отелях «Хилтон» (в Мекке) и «Пулман» (в Медине). «Эти гостиницы расположены рядом со священными мечетями, поэтому автобусы для поездки на молитву не понадобятся», — пояснили в управлении. Чтобы совершить малый хадж, всем желающим рекомендуют обращаться в махаллинский сход граждан по месту проживания, цена поездки составляет около 18 млн сумов ($1,6 тыс.).

Для паломников, как и для всех путешественников, действуют определенные ограничения. Так, Саудовская Аравия принимает привитых таким вакцинами, как Astra-Zeneca, Moderna, Pfizer или Johnson & Johnson. Вакцинированным другими препаратами нужно будет сделать прививку одной из перечисленных вакцин. За несоблюдение правил назначены штрафы: те из паломников, кто не привезет с собой себе упаковку из 30 медицинских масок, которые следует менять раз в четыре часа, будут оштрафованы на $300.

Умра, она же малый хадж — это религиозное паломничество, совершение которого в Рамадан приравнивается к большому хаджу. Квоты на малое паломничество в Узбекистане отменены с 2019 года, но для его совершения необходимо разрешение управления мусульман республики.

О том, что первые паломники в 2022 году отправились в умру из Узбекистана, 22 января сообщал UZReport. Летом прошлого года Саудовская Аравия заявила, что начнет пускать только вакцинированных паломников, писал TRT на русском.