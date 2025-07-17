ТУРЦИЯ
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Турция осудила посягательство Израиля на святыню авраамических религий
Анкара раскритиковала попытки Израиля изменить статус пещеры Ибрахима в Эль-Халиле
Турция осудила посягательство Израиля на святыню авраамических религий
/ Wiki Commons
17 июля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким заявлением в адрес Израиля, обвинив его в незаконных действиях в отношении пещеры Ибрахима («Пещеры Патриархов») в городе Эль-Халиль (Хеврон). В официальном пресс-релизе от 17 июля 2025 года Анкара отвергла попытки изменить статус святыни и лишить палестинские власти их полномочий в этом месте.

Турция расценивает эти действия как нарушение международного права и атаку на общечеловеческие ценности. В заявлении подчеркивается необходимость срочной реакции со стороны международного сообщества. Анкара призвала ЮНЕСКО и другие соответствующие структуры ООН, а также мировую общественность принять меры против подобных посягательств.

Пещера Ибрахима — склеп, расположенный в Эль-Халиле на Западном берегу. Она является одним из наиболее значимых религиозных объектов для верующих всех авраамических конфессий.

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