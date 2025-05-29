Несмотря на мирные переговоры с Украиной, Москва не отказывается от планов начать летнее наступление и окончательно захватить Донбасс, передает The New York Times (NYT). По данным издания, российские войска уже начали наступление — в мае они продвигались по фронтам быстрее, чем в какой-либо момент с начала года.

За прошедшие три недели Россия захватила вдвое больше территории, чем за весь апрель. В Донецкой области войска прорвались между Покровском и Торецком. Также идут бои в Сумской области на севере. Цель, как пишет NYT, отвлечь украинские силы от Донбасса.

Опрошенные газетой военные эксперты уверены: Россия де-факто уже начала летнее наступление. Главный удар придется по Донбассу, там Москва стремится занять оставшиеся под контролем Киева районы Донецкой области. Зимой Россия копила технику, наращивала производство дронов и улучшала связь на поле боя. Теперь же все силы готовы для того, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области — сейчас РФ контролирует более 80% этих территорий.

Скорость продвижения все еще низкая, если сравнивать с темпами в начале 2022 года. Но масштабы боевых действий растут, уточняет NYT.

Помимо Донбасса войска РФ перебросили порядка 50 тыс. военных к границам Сумской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Сумы могут стать следующей целью России в ходе летнего наступления.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил о решении «создать буферную зону» вдоль приграничных регионов для защиты российских граждан. Но западные аналитики считают, что это попытка усилить позиции на переговорах, а также захватить больше территории. Источники NYT утверждают: Россия рассчитывает добиться уступок от Киева силой, а не дипломатией.

Параллельно РФ на прошлой неделе резко усилила воздушные атаки по городам Украины. За период с 22 по 27 мая украинские ПВО зафиксировали более 2,3 тыс. ударов со стороны России. Цель этих атак, как отмечает газета, вымотать украинские ПВО, лишить промышленность ресурса и ослабить волю к сопротивлению.