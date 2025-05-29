ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Россия начала летнее наступление
Войска РФ в мае продвигались самыми активными темпами за последний год, все это может быть предвестником крупного летнего наступления на Донбасс и Сумы
Россия начала летнее наступление
Военные РФ / Reuters
29 мая 2025 г.

Несмотря на мирные переговоры с Украиной, Москва не отказывается от планов начать летнее наступление и окончательно захватить Донбасс, передает The New York Times (NYT). По данным издания, российские войска уже начали наступление — в мае они продвигались по фронтам быстрее, чем в какой-либо момент с начала года.

За прошедшие три недели Россия захватила вдвое больше территории, чем за весь апрель. В Донецкой области войска прорвались между Покровском и Торецком. Также идут бои в Сумской области на севере. Цель, как пишет NYT, отвлечь украинские силы от Донбасса.

Опрошенные газетой военные эксперты уверены: Россия де-факто уже начала летнее наступление. Главный удар придется по Донбассу, там Москва стремится занять оставшиеся под контролем Киева районы Донецкой области. Зимой Россия копила технику, наращивала производство дронов и улучшала связь на поле боя. Теперь же все силы готовы для того, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области — сейчас РФ контролирует более 80% этих территорий.

Скорость продвижения все еще низкая, если сравнивать с темпами в начале 2022 года. Но масштабы боевых действий растут, уточняет NYT.

Помимо Донбасса войска РФ перебросили порядка 50 тыс. военных к границам Сумской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Сумы могут стать следующей целью России в ходе летнего наступления.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил о решении «создать буферную зону» вдоль приграничных регионов для защиты российских граждан. Но западные аналитики считают, что это попытка усилить позиции на переговорах, а также захватить больше территории. Источники NYT утверждают: Россия рассчитывает добиться уступок от Киева силой, а не дипломатией.

Параллельно РФ на прошлой неделе резко усилила воздушные атаки по городам Украины. За период с 22 по 27 мая украинские ПВО зафиксировали более 2,3 тыс. ударов со стороны России. Цель этих атак, как отмечает газета, вымотать украинские ПВО, лишить промышленность ресурса и ослабить волю к сопротивлению.

Истории
Москва под атакой дронов
Москва под атакой дронов
Рубио: Путину следует быть готовым
Рубио: Путину следует быть готовым
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
В Израиле раскритиковали идею сделки с ХАМАС
«Варварство, полностью лишенное человечности»
«Варварство, полностью лишенное человечности»
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
МИД Турции: борьба с расизмом будет продолжена
Маск покидает правительство Трампа
Маск покидает правительство Трампа
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Посол в Турции будет отвечать и за Сирию
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп предостерег Нетаньяху
Трамп проверит Путина через две недели
Трамп проверит Путина через две недели
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Мединский едет в Стамбул с меморандумом
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Нетаньяху отчитался об убийстве брата лидера ХАМАС
Где же меморандум?
Где же меморандум?
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Зеленский рассказал об «интересном ударе»
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Президент Эрдоган: Азербайджан стал намного сильнее
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Лавров обещает скорые переговоры с Украиной
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us