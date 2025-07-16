ТУРЦИЯ
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Турция и ОАЭ укрепляют партнерство
Семь подписанных соглашений в Анкаре расширяют сотрудничество между странами
Турция и ОАЭ укрепляют партнерство
Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммад ибн Заид / AA
16 июля 2025 г.

Турция и Объединенные Арабские Эмираты подписали семь двусторонних соглашений в Анкаре, укрепляя стратегическое партнерство. Церемония прошла в среду в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента ОАЭ шейха Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна после первого заседания Высшего стратегического совета Турция–ОАЭ.

Эрдоган отметил, что основа партнерства была заложена во время его визита в Абу-Даби в 2023 году, и подчеркнул рост торговли: «Всего несколько лет назад мы сомневались, достигнем ли товарооборота в $10 млрд, а теперь мы стремимся превысить $20 млрд в этом году и достичь $40 млрд в среднесрочной перспективе».

Соглашения охватывают оборону, инвестиции, технологии, энергетику, туризм и продовольственную безопасность. Подписан меморандум о сотрудничестве в туризме и гостиничном бизнесе, а также соглашения по фармацевтике, промышленности и сельскому хозяйству. Особое внимание уделено защите секретной информации в оборонной сфере и уникальному соглашению о совместных полярных исследованиях, подчеркивающему амбиции в науке и технологиях.

Лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, включая израильскую агрессию в Газе. «Наше сотрудничество не только экономическое, но и основано на взаимопонимании в решении региональных проблем», — заявил Эрдоган. Визит знаменует дальнейшее сближение Турции и ОАЭ, превращая некогда осторожные отношения в в одно из самых быстро развивающихся партнерств в регионе.

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