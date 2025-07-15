Христианские лидеры обвинили израильских поселенцев в нападениях на религиозные объекты на оккупированном Западном берегу. Обострение насилия, по словам священников, вынуждает верующих задуматься об эмиграции, пишет Reuters.

14 июля патриарх Иерусалимский Феофил III посетил палестинский город Тайбе вместе с другими церковными иерархами. Он сообщил, что на прошлой неделе поселенцы подожгли территорию возле кладбища и древней церкви V века.

«Это не случайность. Это прямая угроза нашему сообществу и нашей истории», — заявил патриарх на пресс-конференции для журналистов и дипломатов.

По его словам, пострадали также жилые дома. Он резко раскритиковал бездействие израильской полиции, которая просто стояла и смотрела, как поселенцы поджигают храм.

«Мы требуем открытого расследования. Почему полиция не ответила на срочные звонки жителей? Почему виновные остаются безнаказанными?» — заявил патриарх.

Официальный представитель израильского правительства отказался комментировать обвинения. Ранее власти Израиля утверждали, что выступают против насилия со стороны граждан и не поддерживают самосуд. Однако в реальности армия и полиция никак не противодействуют насилию поселенцев.

11 июля, как сообщили очевидцы, поселенцы застрелили двух палестинцев, включая гражданина США. Полиция снова бездействовала, подталкивая радикалов к еще большему насилию.

Во время визита церковные лидеры вместе с местными жителями молились в руинах церкви святого Георгия. Люди делились страхами и рассказывали, как усилившееся насилие влияет на их повседневную жизнь, отмечает Reuters.

По данным правозащитников, уровень насилия со стороны поселенцев резко вырос с начала израильского вторжения в Газу в 2023 году. Как только палестинцы решили организовать самозащиту от незаконных поселенцев, израильская армия ужесточила рейды по Западному берегу и начала масштабные снос палестинских домов в Дженине и Тулькарме.

Сейчас в Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу живут около 50 тыс. христиан. Здесь находятся важнейшие христианские святыни, включая Вифлеем. На этой же территории проживают 700 тыс. израильских поселенцев среди 2,7 млн палестинцев.



