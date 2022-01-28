В данной статье мы рассмотрим причины и историю возникновения казахского мухаджирства из Китая. Явления, приведшего казахских переселенцев в Турцию. Эта интересная, но довольно сложная тема, в которой зачастую путаются и сами члены казахской диаспоры, досконально и полноценно изучена доктором исторических наук, профессором Университета Изящных Искусств Мимара Синана Абдул-Вахапом Кара, который сам является потомком тех, о ком здесь пойдет речь. Именно на его изыскания я буду опираться в своем повествовании о тех далеких, но по сей день актуальных и захватывающих событиях, растянувшихся на несколько десятилетий.

Казахи под властью Китая

Обычный читатель может удивиться: откуда казахи в Китае? Дело в том, что регион Центральной Азии, называемый в общем Туркестаном, был разделен между Российской и Китайской империями в XIX веке. Соответствующий договор был подписан в 1860 году и закреплен протоколами 1864 года.

С тех пор казахи, жившие в Восточном Туркестане, оказались подчинены Пекину. Поначалу это было лишь номинальное подчинение. Манчжурская династия практически не контролировала внутренние дела казахов, хоть и наделила их вождей административными титулами «Тейджи», «Укирдай», «Залин» и «Зенги».

Однако после свержения Манчжурской династии Сун Ятсеном и установления гоминьдановского националистического режима в Восточном Туркестане были назначены китайские генерал-губернаторы, усилившие контроль над местным населением, состоявшим из национальных меньшинств. Кроме того, порой они действовали независимо от центрального аппарата Китая, вступая в отношения с молодыми советскими властями, желавшими взять под свою власть весь регион Центральной Азии.

Особенно напряженным было время правления в Восточном Туркестане генерал-губернаторов Цзинь Шужэня и Шэн Шицая. В этот период казнили людей за самые мелкие преступления. Земли местных коренных народов были конфискованы и переданы китайским иммигрантам. Образование и обучение на языках этих народов были ограничены. Были увеличены налоги, взимаемые с мусульман. Известные представители общества были арестованы. Это привело к восстанию уйгуров и казахов в регионе. Хоть восстания и имели краткосрочный успех, но они не смогли противостоять длительному сопротивлению превосходящим численностью и хорошо оснащенным силам китайского правительства. Эта ситуация вынудила казахов, которые вели кочевой образ жизни, принять решение мигрировать в регионы, где они могли бы жить свободно и не находились бы под гнетом и преследованием властей.

Переселение к китайцам-мусульманам

Иммиграция казахов, подвергшихся давлению китайского генерал-губернатора в Восточном Туркестане, не была осуществлена в Турцию внезапно и напрямую. Она проходила поэтапно в течение длительного 17-летнего периода с 1935 по 1952 год. Первый этап — это переселение казахов в провинцию Ганьсу, где правили хуэйцы (дунгане), то есть китайские мусульмане. В 1935 году казахи, жившие в районах Хами (Кумул) и Баркуль, обратились за помощью к китайскому генералу-мусульманину Ма Буфану, который являлся губернатором провинций Ганьсу и Шинкай, чтобы бороться против сил генерал-губернатора Восточного Туркестана Шэн Шицая. Однако возможности получить помощь оттуда не было.

Вследствие этого весной 1936 года группа казахов во главе с Элишаном Тейчи переселилась в Ганьсу. Этот переход дался им нелегко. По пути произошли столкновения с китайскими солдатами, посланными генерал-губернаторством. Конвой переселенцев прибыл в Ганьсу с потерями, но был хорошо принят местным населением. После этого, три месяца спустя, вторая группа казахов во главе с Зайифом Тейчи переселилась из Баркёля в Ганьсу.

Миграция казахов из региона Баркёль Восточного Туркестана и его окрестностей в Ганьсу вызвала большой ажиотаж среди казахов Алтайского края. Потому что их тоже угнетал китайский генерал-губернатор Восточного Туркестана Шэн Шицай. Фактически, это давление еще больше усилилось после переселения казахов Баркёля в Ганьсу. Вслед за этим в ноябре 1937 года казахские лидеры в Алтайском крае Восточного Туркестана провели встречу. Такие лидеры, как Айимбет, Хусейн Тейджи и Султан Шериф, присутствовали на встрече, состоявшейся в доме Нур Али Бея. На этой встрече они также решили переехать в Ганьсу. Однако, зная об этом решении, генерал-губернатор Шэн Шицай направил против них войска при поддержке авиации. Несмотря на ожесточенные бои, казахам удалось уйти в Ганьсу.

Состоялась долгожданная и радостная встреча алтайских казахов с соплеменниками, мигрировавшими до них. Так, в Ганьсу собрались казахи Баркёльского, Кумульского и Алтайского регионов, пережившие притеснения и нападения со стороны китайского генерал-губернатора Восточного Туркестана Шэн Шицая. В конце 1937 года Элишан Тейджи встретился с генерал-губернатором Ганьсу мусульманином Ма Буфаном. У него также состоялась теплая встреча с лидером уйгуров Исой Юсуфом Альптекином, который также собирался увидеться с упомянутым губернатором. Ма Буфан принял их обоих в своем дворце и пообещал оказать материальную и моральную помощь. Таким образом, казахи стали проводить мирные дни в Ганьсу.

Однако даже покровительство генерал-губернатора не уберегло казахских переселенцев от преследований гоминьдановского правительства Чан Кайши. Пекин, находившийся в состоянии войны с Японией и переживавший внутренние потрясения, настаивал на возвращении казахов обратно на родину. Когда власти не смогли склонить генерала Ма Буфана к нарушению обещания о покровительстве, то прибегли к давлению на казахов через местных чиновников. Так, у переселенцев под разными предлогами начали конфисковывать лошадей и оружие. Видя, что давление Пекина возрастает день ото дня, одна из групп казахов собралась в доме своего лидера Элишана Тейджи и, оценив ситуацию, решила эмигрировать за пределы Китая. Так начался второй этап миграции, миграция из Ганьсу в Индию.

Переселение из Китая в Индию

Караван переселенцев двинулся в сторону Тибета весной 1939 года. Местные власти, притеснявшие казахов в Ганьсу, вознамерились предотвратить отток населения из Китая. Они отправили послов к Элишану и убедили их вернуться, дав обещание предоставить казахам комфортную жизнь без давления в Ганьсу, как раньше. Нужно было лишь сдать оружие. Когда казахи, не желавшие вновь переносить тягости переселения, согласились с условием и сдали оружие, китайцы сразу же арестовали их лидера Элишана Тейджи и его соратников. В ответ казахи дождались, когда ночью солдаты уснут, атаковали их с помощью топоров, лопат, камней и палок, убили весь отряд и освободили своих лидеров, после чего продолжили свой путь в сторону Тибета.

После этого инцидента другие группы казахов, пребывавшие в Ганьсу, уже не могли там оставаться. Зайиф Тейджи со своими людьми решили мигрировать в Индию вслед за Элишаном Тейджи. Их караван вышел в сентябре 1939 года. Обе группы, периодически сталкиваясь с китайскими и тибетскими солдатами, всё же встретились в районе Нагчу в Тибете. Закалённые в боях казахи, однако, не всегда выдерживали суровый климат высокогорного региона. Многие умерли от холода и нехватки кислорода, одним из них был лидер второй группы Зайиф Тейджи.

После всех этих трудностей караван казахских переселенцев достиг границы с Британской Индией в сентябре 1940 года. Однако в новой стране они столкнулись с новыми проблемами. В частности, казахи столкнулись с дискриминацией в лагере беженцев Музаффарабад, куда их поместили власти. Администрация лагеря обращалась с ними как с заключенными, не было достаточно еды и питья, а также средств гигиены. К ним добавился тропический климат региона, непривычный для казахов. В лагере вспыхнули эпидемии, из-за которых за время пребывания погибло около тысячи переселенцев.

Индийским мусульманам пришлось вмешаться в эту тяжелую ситуацию и помочь своим братьям казахам. Лидер кашмирских мусульман Мохаммед Абдулла, лидер мусульман Пенджаба Решат Али Хан, предводитель мусульман города Кари Хабибулла Ислам Хан обратились к британским властям и добились того, чтобы казахи были вывезены из лагеря Музаффарабад.

Казахские беженцы после 6 месяцев беспокойной жизни в Музаффарабаде наконец были переведены в лагерь Камфор в провинции Хазара на территории нынешнего Пакистана. Так как новое место их размещения было на территории, где обитало мусульманское население, переезд оказал на казахов очень яркое впечатление, затмевавшее весь тот негатив, который они испытали ранее. Местные жители, узнавшие, что казахстанских мухаджиров будут перевозить в Камфор, выстроились вдоль дорог с цветами и угощениями. Хоть лагерь Камфор был лучше прежнего, но и здесь продолжились болезни и эпидемии, в ходе которых за день могли умереть десятки людей. Год спустя британская администрация предоставила казахам официальный статус беженцев, с которым они могли покинуть лагерь и поселиться там, где захотят. Но вместе с тем у казахских переселенцев не было ни работы, ни денег.

Местные мусульмане и здесь не оставили своих братьев на произвол судьбы. Они добились от властей бесплатного проезда в общественном транспорте для казахских беженцев и начали кампанию по строительству для них массового жилья. Эта кампания нашла отклик и у региональных мусульманских лидеров. Низам Хайдарабада Асаф Джах VII являвшийся мужем Дюррюшехвар-султан, дочери последнего османского халифа Абдул-Меджида II, приехал в лагерь Камфор и предложил казахам кров и работу, но Хайдарабад был одним из самых жарких регионов страны. Тогда Асаф Джах VII отправил к казахам низама Бхопала Хамидуллу Хана с аналогичным предложением.

Бхопал, в отличие от Хайдарабада, был более умеренным с точки зрения климата, и группа из 500 казахов во главе с Османом Тейджи поселилась там, основав кварталы Казакабад. Остальные казахи расселились в таких городах, как Лахор, Пешавар, Равалпинди и Таксила и занялись торговлей, часть казахов поселилась в горах Кашмира.

Казахи обжились в Индии и Пакистане и прожили там в спокойствии и безопасности целое десятилетие с 1940 по 1950 год. Поддержка местного мусульманского населения грела их сердца, но всё же казахские мухаджиры не чувствовали себя комфортно в Индии и Пакистане из-за чуждых им языка и культуры. По этой причине в ходе обсуждений и размышлений казахская диаспора приняла решение мигрировать в Турцию, в которой преобладает тюрко-мусульманское население с близкими казахам языком и культурой.

Обретя покой от притеснений, они стали думать о будущем и хотели, чтобы их потомки не потеряли не только свою веру, но и культуру, идентичность и язык. С этого решения начался четвертый этап миграции казахов — переселенческое движение в Турцию. Но об этом в следующей части.