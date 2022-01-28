У семьи сопредседателя парламентской партии «Справедливая Россия – За правду – Патриоты России» Сергея Миронова есть в собственности 235-метровая квартира в элитном жилом комплексе «Парк Палас» в Москве. О ней пишут журналисты издания Insider. Стоимость апартаментов составляет 350 млн руб.

Миронов развелся с женой, которая и проживает в элитной квартире с их сыном, в 2020 году. Однако авторы публикации предполагают, что развод был фиктивным. В социальных сетях Ольги Мироновой указано, что она замужем за лидером СРЗП, а на фотографиях видно, что она носит обручальное кольцо. Развод был оформлен, чтобы лидеру думской фракции не нужно было указывать в декларациях дорогую квартиру жены, а также ее элитный автомобиль Porsche Panamera.

Недвижимость оформлена на брата Ольги Мироновой Владислава Радиевского, он купил ее в 2015 году. Однако, хотя у Радиевского есть бизнес — стоматологическая клиника «Раддент» в Санкт-Петербурге — ее годовая выручка составляет менее 14 млн руб. Следовательно, шурин Миронова не мог позволить себе настолько дорогие апартаменты.

Insider напоминает, что Миронов приветствовал включение в список экстремистов и террористов оппозиционного политика Алексея Навального и его соратников. Его бывшая жена, отмечают журналисты, неоднократно выступала в своих соцсетях с критикой Запада, в частности, она заявляла, что хочет «дать пендаля» президенту США Джо Байдену. Однако, судя по фотографиям, Ольга Миронова постоянно отдыхает за рубежом — во Франции, Швейцарии, Греции, Италии и на Кипре.

В феврале прошлого года Сергей Миронов возглавил рейтинг Института стратегических коммуникаций и социальных проектов, который оценивал влияние депутатов на развитие бизнеса, писал TRT на русском. При составлении рейтинга учитывались четыре критерия — активность депутатов в соцсетях, деятельность в общественных или коммерческих организациях, упоминаемость в СМИ самого депутата и предложенных им законопроектов в сфере бизнеса.