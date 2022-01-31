Новый аппарат, который сейчас разрабатывается в России, сможет сбрасывать космический мусор с орбиты в атмосферу, где тот будет сгорать. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель генерального директора «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

«Пока [аппарат] на стадии разработки, — сообщил он. — Это должны быть маневрирующие космические аппараты, позволяющие сводить с орбиты крупные мусорные объекты». Разрабатываемый аппарат также будет контролировать падение мусора, уточнил он.

Хромов также рассказал, что на текущий год запланирован пуск космического спутника «Кондор-ФКА», точная дата которого будет определена вместе с Роскосмосом. Также КТРВ разрабатывает аппарат «Кондор-ФКА-М», который будет меньше своего предшественника, благодаря чему одна ракета-носитель может вывести несколько таких спутников.

В прошлом году Россия сообщала об испытании противоспутникового оружия. Тогда при помощи противоспутниковой ракеты был успешно сбит один из своих старых спутников. США негативно оценили эти испытания: как заявлял официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, в результате эксперимента образовалось 1,5 тыс. фрагментов космического мусора, движение которых можно отследить, и сотни тысяч более мелких обломков, «сейчас представляющих угрозу интересам всех народов». Также представители американских властей заявили, что подобные испытания могут угрожать безопасности Международной космической станции.

В 2020 году США заявляла об обеспокоенности опасными маневрами российских спутников. По сведениям американских военных, в начале года два российских аппарата «Космос-2542» и «Космос-2543» неоднократно сближались со спутником-разведчиком USA-245 (KH-11). Этот аппарат США под кодовым названием Keyhole/Chrystal входит в разведывательную группу из четырех спутников, способных вести наблюдение за всей поверхностью Земли. В 2020 году США по дипканалам предупредили Россию об опасности таких действий.

По словам главы командования космическими силами США генерала Джона Рэймонда, Россия создавала для себя на орбите возможности, которые позволят в дальнейшем использовать в своих интересах тот факт, что США полагаются на космические системы для обеспечения собственных интересов.

В 2017 году космические войска России отчитались об успешном испытании маневрирующего военного спутника-инспектора, способного подлетать к другим орбитальным аппаратам и осматривать их. Сообщалось, что такие аппараты смогут определять функционал иностранных спутников-шпионов, а также при необходимости создавать на их основе космические спутники-истребители.