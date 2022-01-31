Совет безопасности России оказался самым возрастным высшим органом власти в РФ, средний возраст его членов составляет 62 года, медианный — 65 лет, а порог пенсионного возраста перешагнули 57% его членов, подсчитали «Важные истории».

Этот орган власти занимается «защитой государства от внешних и внутренних угроз». Сейчас именно в Совете безопасности обсуждают «кейсы вроде иноагентства и признания нежелательной организацией».

Карьера многих членов Совета безопасности начиналась еще в государственных органах СССР, что, как отмечают эксперты, могло повлиять на активизацию их деятельности по поиску «внешних и внутренних врагов» в последнее время.

​​​​​​​На втором месте в рейтинге самых возрастных российских органов власти — Администрация президента (АП), которая обеспечивает деятельность Владимира Путина и следит за исполнением его решений. Средний возраст руководства АП составляет 58 лет (медианный — 57 лет), а треть руководителей в АП уже перешли порог пенсионного возраста.

Далее следует Совет Федерации, средний возраст членов которого составил 57 лет, медианный — 58 лет, а количество пенсионеров в нем составляет 39%. Именно здесь служит самый пожилой федеральный чиновник — 92-летний сенатор Николай Рыжков. Его политическая карьера началась 47 лет назад — еще при Леониде Брежневе.

Средний возраст депутатов Государственной думы — 53 года, 25% из них — пенсионеры. Старейшим депутатом Госдумы является 85-летний Владимир Ресин.

Средний возраст членов кабинета министров составляет 54 года (медианный — 55 лет). Четверть членов правительства — пенсионеры. Самый пожилой министр — министр иностранных дел Сергей Лавров, которому в марте исполнится 72 года.

Такой же средний возраст — у глав федеральных ведомств и агентств, среди них 29% пенсионеров. В тройку старейших руководителей входит глава Федеральной службы безопасности — 70-летний Александр Бортников.

Самыми молодыми российскими руководящими чиновниками оказались губернаторы: средний возраст глав регионов составляет 51 год (медианный — 50 лет), лишь 12% губернаторов находятся в пенсионном возрасте.

В начале первого президентского срока Владимира Путина максимальный возраст федеральных чиновников был ограничен 65 годами. Заменивший его на посту президента Дмитрий Медведев в 2010 году снизил это значение до 60 лет, но уже в 2013-ом Путин разрешил чиновникам работать до 70 лет. В 2021 году он отменил возрастные ограничения для назначаемых им государственных служащих — он подписал закон, который позволяет чиновникам, назначенным лично президентом, оставаться у власти и позже 70 лет.

Кроме того, в 2012 году Путин отменил возрастной ценз для главы Верховного суда: уже 33 года этот пост занимает Вячеслав Лебедев, которому в 2022 году исполнится 79 лет. Еще при Медведеве также был отменен предельный возраст пребывания в должности председателя Конституционного суда: уже 19 лет на этом посту служит Валерий Зорькин, который тоже отметит 79-летие в 2022 году.

В 2015 году Путин увеличил возрастной ценз для прокуроров с 65 до 70 лет, а в 2019 году — снял возрастные ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ. В 2021 году Путин поднял максимальный возраст для нахождения в должности генералов армии с 65 лет до срока, «установленного главой государства». В списке генералов армии, перешедших 65-летний порог, — главы силовых ведомств: 67-летний министр обороны Сергей Шойгу, 67-летний глава Росгвардии Виктор Золотов и 70-летний глава ФСБ Александр Бортников.