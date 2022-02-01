Борьба с коррупцией в Украине — это практически основа изменений и движения страны в сторону европейской демократии. В 2015 году был создан ряд антикоррупционных органов. Одними из первых стали Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое занимается расследованиями коррупции наивысшего уровня, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которая осуществляет процессуальное руководство по этим делам и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), разрабатывающее и внедряющее национальную антикоррупционную политику.

Последним в 2019 году был создан Высший антикоррупционный суд, в котором рассматриваются дела НАБУ и САП. Таким образом, вся правовая цепочка по борьбе с коррупцией была запущена.

К настоящему моменту Высший антикоррупционный суд вынес приговоры по 18 делам, 17 из которых обвинительные. Но почему спустя шесть лет после старта реформы говорить о полноценной борьбе с коррупцией и каких-то ее успехах рано?

Прокуратура без прокурора

Глава САП назначается на пять лет, и с начала работы орган возглавлял Назар Холодницкий, который ушел в отставку за несколько месяцев до истечения срока своих полномочий. И с августа 2020 года антикоррупционная прокуратура остается без руководителя.

Главного антикоррупционного прокурора назначают по результатам публичного конкурса, который проводит специальная комиссия, в состав которой входят 11 человек. Четверых, трое из которых международные представители, выдвигает Совет прокуроров, а остальные семеро проходят по квоте Верховной Рады. Такая публичная форма выбора руководителя САП — одно из ключевых условий безвизового режима с ЕС. Ее нарушение и саботаж может привести как к приостановлению договора, так и к полной его отмене.

Но, несмотря на важность этого процесса для продолжения реализации антикоррупционной реформы и международного партнерства Украины, за полтора года власти никак не могут назначить руководителя САП.

Отбор кандидатов на пост руководителя САП стартовал в январе 2021 года. Участники должны были пройти несколько этапов. Среди них письменное задание, собеседование и проверка на полиграфе. Таким образом, уже к июлю 2021 года из всех кандидатов осталось два претендента — детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк.

За плечами Клименко расследование громких дел против экс-депутата Александра Онищенко, бывшего главы фискальной службы Романа Насирова и действующего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Не менее резонансные дела за плечами Синюка — убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и процесс против экс-депутата Семена Семенченко.

Казалось бы, ситуация совершенно определенная и до завершения процесса «рукой подать». В финальном этапе из двух кандидатов побеждает набравший большее количество баллов, а другой претендент назначается заместителем. Но именно на этом этапе процесс резко затормозился.

Замкнутый круг

По итогам завершения конкурса должна собраться комиссия и официально объявить победителя, после чего направить протокол на утверждение генеральному прокурору. Однако в течение полугода члены комиссии не могли собраться на итоговое заседание по разным причинам. Сложившаяся ситуация стала даже предметом обсуждения глав Украины и США. В своем совместном заявлении Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский высказались за немедленное завершение процедуры по избранию главы САП. Такое затягивание вызвало серьезную озабоченность на самом высоком международном уровне.

Собравшаяся на заседание 21-24 декабря 2021 года комиссия так и не смогла утвердить рейтинг кандидатов. Члены комиссии по парламентской квоте не дали нужное количество голосов. В своем комментарии относительно сложившейся ситуации председатель комиссии Екатерина Коваль заявила, что для вынесения окончательного решения необходимы документы о спецпроверке кандидатов. Имеются в виду документальные подтверждения проверок СБУ, налоговой, Минюста и МВД. Однако все кандидаты уже прошли процедуру спецпроверки еще на начальном этапе конкурса.

Коваль считает, что из-за того, что сам конкурс затянулся во времени, эти данные могли утратить актуальность и повторная проверка необходима. По ее мнению, это стандартная техническая процедура. Такое мнение председателя конкурсной комиссии вызвало недоумение у иностранных представителей комиссии, к их мнению также присоединился украинский юрист Роман Куйбида. Они считают, что результаты конкурса должны быть официально утверждены, а все дополнительные проверки могут осуществляться и после голосования.

Пять членов комиссии (Роман Куйбида, Томас Файерстоун, Нонна Цоцория, Драго Кос и Богдан Навроцкий) направили заявление Екатерине Коваль о созыве заседания комиссии. Это требование было отклонено. Со своей стороны Коваль заявила, что направленные 23 декабря запросы о спецпроверке Клименко и Синюка в Офис Генпрокурора остались без ответа.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венидиктова не давала специальных комментариев по этому вопросу, однако, подводя итоги работы в 2021 году, назвала конкурс на должность главы САП главной неудачей. Она выразила надежду на успешное завершение этого процесса как можно быстрее. Офис президента Украины со своей стороны также выразил надежду и подтвердил заинтересованность в скорейшем завершении процедуры.

Таким образом, сложилась ситуация, в которой все вроде бы и хотят скорейшего завершения процесса, но взять на себя ответственность и разрешить ее в правовом поле никто не может. Или не хочет.

Реакция Запада

Сложившаяся ситуация с затягиванием выборов главы САП вызвала негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины. Послы группы G7 выразили разочарование в совместном заявлении, подчеркнув, что подобная задержка с принятием решения не оправдана и идет вразрез с обязательствами Украины в назначении постоянного главы.

С отдельным заявлением выступило также посольство США, в котором указывают на необходимость придерживаться данных Украиной обязательств по эффективной борьбе с коррупцией.

Почему это важно

По официальным заявлениям Украины и лично президента Зеленского, новый глава САП должен был быть избран не позднее конца 2021 года. Как видим, этого не произошло. Подобная ситуация осложняет взаимодействие Украины с МВФ, так как избрание главы САП было зафиксировано в подписанном меморандуме с фондом.

Последующее промедление, которое становится все тяжелее объяснять логическими аргументами, осложняет не только финансовое состояние страны, но и подрывает доверие со стороны международных партнеров, которые требуют подтверждения решимости украинской власти в антикоррупционной борьбе.

Требование по реализации антикоррупционной реформы также является одним из ключевых в получении дорожной карты для членства в НАТО. Подрыв этого доверия на фоне возрастающей широкомасштабной военной угрозы — достаточно опасный фактор.