Количество въезжающих в Турцию российских туристов за год увеличилось более чем вдвое — на 120%, следует из статистики Министерства по культуре и туризму. Всего в 2021 году страну посетили около 4,7 млн россиян. Доля граждан РФ в иностранном турпотоке составила 16%.

«С января по декабрь 2021 года страной, из которой прибыли больше всего отдыхающих, стала РФ — 4 миллиона 694 тысячи 422 туриста», — сказано в пресс-релизе турецкого ведомства.

На втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов — Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока). Всего в 2021 году в страну приехали более 30,3 млн человек, по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 88%.

Чаще всего иностранные туристы в январе-декабре путешествовали в Стамбул (9 млн, доля 36,5%), Анталью (8,7 млн, доля 35,3%), провинции Эдирне (2,6 млн, 10,5%), Мугла (1млн, 4,2%) и Измир (637,6 тыс., 2,6%).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что в 2022-м более 70% бронирований туров на лето приходится на Турцию. Спрос на раннее бронирование лучше не только 2020 года, но и 2018-2019 годов, указывала исполнительный АТОР Майя Ломидзе.

Во время пандемии коронавируса россияне начали все чаще покупать туры «в последнюю минуту», сообщила она. Роль сыграли еще несколько факторов, в частности, геополитический, а также рост курсов доллара и евро. Из-за удешевления рубля растет и стоимость зарубежных туров и некоторые отели также повысили цены на следующий сезон, уточнила эксперт.

Как писал TRT на русском, в целом доходы Турции от туризма в 2021 году составили около $24,48 млрд, следовало из ежегодного доклада Института статистики Турции (TÜİK). При этом $19,679 млрд из общего объема поступлений — это личные расходы туристов, а $4,802 млрд — расходы на покупку турпакетов. Средние траты одного туриста за сутки на проживание составили $66, причем траты иностранцев составили $73, а турецких граждан, прибывших из-за границы на отдых в Турцию, — $50.

Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой заявлял, что в текущем году страна ожидает от туристической отрасли доход в $35 млрд. По его словам, рекламные кампании по продаже туров в Турцию организованы в 22 странах и бронирования вырастут, когда волна омикрон-штамма коронавируса пойдет на убыль