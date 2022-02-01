Дипломат посольства Польши в Турции Роберт Д. Рокицки, археолог-любитель, смог найти затерянный древний город Фивасу, который сыграл важную историческую роль в полутысячелетнем конфликте между Византийской империей и арабскими халифатами. Его слова цитирует агентство «Анадолу».

Рокицки обнаружил древние сооружения, гуляя по территории южно-центральной Анатолии возле Таврских гор. «Здесь я могу свободно заниматься своим любимым видом туризма, который я называю «histracking» — походы по бездорожью в поисках исторических мест, — рассказал дипломат. — Он сочетает в себе природные и культурные открытия, и здесь лучшее место для такого рода деятельности, так как оно богато историческими памятниками и природными чудесами». Находка была сделана в деревне Пинаркая в турецкой провинции Караман.

Хотя Фиваса «и не Троя», она сыграла свою роль в истории, заметил дипломат. Свое открытие Рокицки сделал случайно: по его словам, он искал не Фивасу, а совсем другое место, «связанное с популярной легендой о семи спящих». Согласно этой легенде, которую почитают и мусульмане, и христиане, семеро человек укрылись от гонений в Эфесской пещере и проспали несколько сот лет.

Научный сотрудник Британской академии и почетный секретарь Британского института в Анкаре, профессор Стивен Митчелл, комментируя открытие Фивасы, заявил, что эта находка «помогает ответить на вопросы о том, как византийские силы могли так эффективно перемещаться между Иконием и Аданой во время своей попытки отвоевать у Киликию и прилегающие территории». «Его [Рокицки] работа добавляет совершенно новую главу в историю конфликта между византийцами и арабами в 10-м и 11-м веках», — отметил ученый.

О Фивасе писал историк Плиний, который считал, что этот город расположен в Таврских горах и является одним из двух самых известных поселений Ликаонии. Однако до настоящего времени руины древнего города не могли найти из-за нехватки информации о нем. Последнее из имеющихся предположений о местонахождении Фивасы в 1991 году сделала австралийский ученый Гертруда Ламингер-Пашер.

Осенью 2021 года TRT на русском сообщал, что в районе древнего города Харран на юго-востоке Турции были обнаружены руины старейшего медресе. Это поселение — одно из древнейших в мире, с 2000 года оно внесено в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме медресе, на территории Харрана были найдены руины улицы и ворота, а также ворота городского замка, сделанные из базальта и украшенные изображениями звезд.