Администрация президента России поручила мэрии Новосибирска не допустить победы орангутана Бату в голосовании на выборах новогоднего талисмана города, пишет «Тайга.Инфо».

В этом году Новосибирску был присвоен статус Новогодней столицы России, после чего мэрия города объявила среди местных жителей выборы новогоднего талисмана года. В качестве кандидатов выступили животные местного зоопарка: манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белая медведица Шилка.

Изначально в голосовании, проходящем на сайте мэрии Новосибирска, побеждал манул, однако орангутан Бату вырвался на первое место после эфира независимого депутата городского совета и сторонника Алексея Навального Сергея Бойко, который поддержал именно эту кандидатуру. «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области. На фоне всего в Новосибирске, я считаю, что орангутан — это прямо абсолютно лучший вариант. Поэтому призываю поддержать орангутана», — заявил он.

Также за кандидатуру орангутана выступили еще один независимый депутат городского совета Игорь Украинцев и сибирская блогер-краевед Алиса Аив, что упрочило лидерство Бату в голосовании.

В ночь на 4 февраля на первое место в голосовании неожиданно вырвалась медведица Шилка. Он набрал за одну ночь более тысячи голосов, указывает «Комсомольская правда»

Как выяснила «Тайга.Инфо», лидерство медведицы, которую еще в 2015 году увезли в Японию, объясняется тем, что судьбой талисмана «всерьез озаботились» в администрации президента России. В мэрию Новосибирска из аппарата сибирского полпреда главы государства «поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы орангутан стал символом новогодней столицы».

После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, Бату снова выбился в лидеры. Окончательные итоги голосования подведут 7 февраля.