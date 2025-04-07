ПОЛИТИКА
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Сирия — для всех сирийцев
Хинд Кабават, возглавившая Министерство социальных дел и труда в новом правительстве Сирии, заявила, что его основой стали профессионализм и принцип равенства граждан
Сирия — для всех сирийцев
Хинд Кабават / AA
7 апреля 2025 г.

Новая глава Министерства социальных дел и труда временного правительства Сирии Хинд Кабават заявила, что ее назначение получило широкую поддержку среди представителей всех слоев сирийского общества.

«Эта должность принадлежит всем сирийским мужчинам и женщинам, а не какой-либо религии или конфессии», — сказала Кабават в интервью агентству «Анадолу».

По ее словам, Сирия больше не может рассматриваться как государство, принадлежащее лишь одной религиозной группе.

«Я получила поздравления и слова поддержки от христианских, мусульманских, друзских, алавитских и исмаилитских лидеров. Мы много лет работали в сфере гражданского общества, выстраивая диалог между поколениями и конфессиями. Среди наших коллег были и езиды, и курды», — добавила министр, исповедующая христианство.

Кабават подчеркнула, что новое правительство будет состоять из технократов, и назначения в его состав основывались исключительно на профессиональных качествах.

«Ни один человек без опыта не был назначен. Все назначения основаны на юридических знаниях и заслугах. Это действительно правительство специалистов», — заявила она.

Министр сообщила, что с начала сирийской революции занималась социальной работой. Сейчас, по ее словам, весь накопленный опыт будет направлен на развитие министерства.

«Сирийцы доказали, что могут добиваться успеха в любой точке мира. Я уверена, что мы построим новую страну на основе труда и воли», — сказала Кабават.

Она также призвала отказаться от деления общества на «меньшинства» и строить будущее на основе равенства.

«Мы — сирийцы. Мы — граждане. Все равны. Чтобы построить новую Сирию, мы должны говорить языком гражданства», — подчеркнула министр.

Кабават заявила о намерении быстро приступить к работе и провести встречи с коллективом министерства.

«Мы будем строить это министерство вместе. Я уважаю труд тех, кто работал до нас в сложных условиях. Нам нужен стратегический план и единство. Прошу терпения и взаимного доверия», — сказала она.

Министр также призвала гражданское общество к сотрудничеству.

«С момента моего назначения прошло всего несколько дней. Между нами и обществом теперь полноценное партнерство. Министерство открыто для новых идей. Один голос ничего не решит — нам нужен вклад от всех», — заключила Хинд Кабават.

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