Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Ирана на фоне обострения конфликта с США и Израилем. Как сообщили в организации, решение стало следствием приостановки сотрудничества со стороны Тегерана. Часть специалистов выехала наземным путем через Армению, а затем направилась в Вену.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, критически важно как можно скорее возобновить мониторинг и верификацию ядерной программы Ирана. Однако на фоне конфликта и бомбардировок со стороны США и Израиля Иран выразил резкое недоверие агентству и официально заявил о прекращении взаимодействия.

Ранее парламент Ирана одобрил закон, приостанавливающий контакты с МАГАТЭ до выполнения ряда условий, включая гарантии безопасности для иранских ядерных объектов и учёных. Президент Масуд Пезешкиан распорядился прекратить сотрудничество, а глава МИД Аббас Аракчи отклонил запрос Гросси на посещение объектов, подвергшихся бомбардировке.

В Иране считают, что позиция агентства «политически мотивирована» — особенно после резолюции от 12 июня, в которой Тегеран обвиняется в несоблюдении обязательств. Эта резолюция была принята всего за день до начала израильских авиаударов. Вашингтон назвал действия Тегерана «неприемлемыми» и вновь призвал отказаться от обострения. Тегеран, в свою очередь, настаивает, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.