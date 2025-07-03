Армянский парламент утвердил во втором и окончательном чтении поправки, позволяющие национализировать компанию «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащую российскому миллиардеру армянского происхождения Самвелу Карапетяну. Как сообщил спикер парламента Ален Симонян, «за» проголосовали 65 депутатов, «против» — 27.

Поправки к законам «Об энергетике» и «Об органе по регулированию общественных услуг» наделяют регулятора правом вмешиваться в управление частных энергокомпаний в случае нарушений. Комиссия сможет временно отстранить собственника и назначить внешнего управляющего, а также инициировать принудительную продажу предприятия, с приоритетным правом выкупа для государства.

Инициатива исходила от правящей партии «Гражданский договор» и была озвучена премьером Николом Пашиняном 24 июня. ЭСА — монопольный поставщик электроэнергии в Армении — входит в группу «Ташир», которой управляет Карапетян.

Оппозиция назвала закон «государственным рэкетом» и способом давления на предпринимателя, которого арестовали 18 июня по обвинению в призывах к насильственному захвату власти. Его задержание совпало с конфликтом между правительством и Армянской Апостольской церковью, в поддержку которой публично выступил Карапетян. Сам он отвергает обвинения, утверждая, что не призывал к действиям.

Состояние бизнесмена, по данным Forbes, составляет $3,2 млрд. Он занимает 44-е место в списке богатейших россиян.