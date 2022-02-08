В Афганистан вернулись пятеро летчиков, служивших в военно-воздушных силах при свергнутом режиме Гани. Об этом заявили в министерстве обороны, сформированном в Афганистане движением «Талибан», пишет TOLOnews.

«Пять афганских пилотов, которые покинули страну из-за пропаганды, ответили на наш призыв и вернулись обратно в Афганистан, — заявил представитель ведомства Инаятулла Хваризми. — Руководители министерства обороны постоянно звали всех вернуться и служить своей стране».

Член переговорной группы талибов Анас Хаккани в Twitter поддержал возвращение пилотов в Афганистан и заявил, что сейчас стране нужны профессионалы. «Афганистану нужны специалисты всех профессий — доктора, инженеры, пилоты и учителя», — согласился с ним военный эксперт Сайвар Нейази.

Талибы сообщили, что будут добиваться возвращения в Афганистан квалифицированных сотрудников бывшего правительства. Ранее после прихода к власти «Талибана» страну покинули сотни военнослужащих ВВС, сотрудничавших с США, а военные пилоты угнали десятки самолетов и вертолетов с авиабаз в Кабуле и Мазари-Шарифе в Узбекистан, Таджикистан, ОАЭ и США.

Ранее сообщалось, что 140 военных летчиков и членов их команд из Афганистана покинули Таджикистан и улетели в США.

В прошлом году движение «Талибан» обратилось к ООН с просьбой не покидать Афганистан и продолжать там свою гуманитарную деятельность. Практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Кабуле и «Талибаном» длится уже 18 лет, однако в последнее время конкретных договоренностей с представителями движения у ООН не было, отмечал тогда координатор организации по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

ООН и представители «Талибана» обещали проработать детали, уточнить договоренности, в частности, одним из важных предметов обсуждения был вопрос доступа работающих в гуманитарных миссиях женщин к месту службы. По словам Алакбарова, в некоторых районах женщины сталкиваются с препятствиями, однако «все зависит от того, кто является командиром в каком районе». Также сообщалось, что свое присутствие в Афганистане не планирует сокращать международный комитет Красного Креста, проработавший в стране около 30 лет.