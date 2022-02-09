Российское правительство поддержало проект законодательного регулирования оборота цифровых валют. Документ предусматривает не запрет криптовалют, а идентификацию клиентов и контроль за операторами платежей. Сообщение об этом появилось на сайте правительства.

«Правительство определило будущее цифровых валют в России, — сказано в сообщении. — Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

Полное отсутствие регулирования отрасли, равно как и установление запрета, приведет к увеличению доли теневой экономики, росту случаев мошенничества и дестабилизации отрасли в целом, в том числе по причине того, что количество аккаунтов в криптосервисах растет от года к году, говорится в документе. У россиян открыто более 12 млн криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн руб., указано в нем. Кроме того, Россия занимает третье место в мире по объему мировых майнинговых мощностей.

Концепция предусматривает введение новых субъектов регулирования – организатор системы обмена цифровых валют, информационная система организаторов системы обмена цифровых валют и оператор обмена цифровых валют.

Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.

Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Этот сервис позволит определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций, прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма и проч.

Операторами обмена цифровых валют могут быть криптообменники и криптобиржи. К ним будут применяться требования по лицензированию – они будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Также предполагается разделять виды операторов, участвующих в операциях с цифровой валютой, установливать требования к безопасности информационных систем таких субъектов и проч. Иностранные криптобиржы смогут работать в России, но для этого им надо будет открыть в стране свое представительство.

Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на квалифицированных и неквалифицированных. Определять статус инвестора будут банки посредством тестирования с последующим установлением лимитов совершения операций для неквалов.

Кроме того, будут введены обязанности для участников рынка по информированию россиян о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами, утверждает правительство. В обсуждении концепции приняли участие Минфин, Центробанк, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

Ранее РБК со ссылкой на документ писал о том, что в своей концепции Минфин предложил проводить все операции с криптовалютами через российские банки и устанавливать личность держателей криптокошельков.

По оценкам экспертов, на которые ссылается министерство, гражданами России открыто несколько миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет около 2 трлн руб. До этого Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле и в правительстве, называл гораздо большую сумму. Издание утверждало, что российский рынок криптовалют оценивается в $214 млрд (16,5 трлн руб.), что составляет 12% от мировых активов. Как сообщал TRT на русском, именно эта оценка использовалась в ходе разработки плана по регулированию отрасли.

В январе президент Владимир Путин попросил правительство и ЦБ «прийти к какому-то единому мнению» о регулировании криптовалюты в России и «сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты». Вскоре после этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с цифровой валютой. Незадолго до этого Центробанк предложил запретить в России выпуск, обмен и обращение криптовалюты.

В Банке России заявляли, что видят угрозу финансовой стабильности и рублю в использовании криптовалют и хотят ввести ответственность за нарушение запрета на их использование в качестве средства платежа. Также необходим запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на использование российских посредников и инфраструктуры при любых операциях с криптовалютой и для способствования подобным операциям, утверждали в Центробанке.