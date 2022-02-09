Бразилия обладает статусом основного союзника вне НАТО, поэтому страна испытывает затруднения при покупке российского вооружения. Об этом в интервью Valor Econômico заявил вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау.

«Мы не закупаем российскую артиллерию, — пояснил он. — Последней крупной закупкой были вертолеты, заказанные занимавшим тогда пост министра обороны Нельсоном Жобимом. Главная же причина заключается в статусе Бразилии как предпочтительного партнера вне НАТО».

По мнению Моурау, сама возможность такой закупки является сомнительной. «Я не вижу, чтобы бразильские военные круги относились к какому-либо соглашению в этой сфере с симпатией», — сказал вице-президент.

При Жобиме в 2008 году Бразилиа приобрела у Москвы военные вертолеты Ми-35М, соглашение было подписано в ходе визита занимавшего в тот момент пост президента России Дмитрия Медведева в Рио-де-Жанейро. После этого, уточнил Моурау, страна столкнулась с «проблемами при их обслуживании».

Также с 2013 года Бразилия проявляла интерес к закупке ЗРПК «Панцирь-С1» и активно занималась вопросом приобретения комплексов. Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий, сообщал осенью прошлого года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук. Он утверждал, что «вопрос приобретения бразильской стороной ЗРПК не снят с повестки дня». До этого, в 2016 году занимавший тогда пост главы ФСВТС Александр Фомин заявлял, что Россия готова к поставкам в Бразилию «Панцирей», однако контракт не был подписан.

Также в интервью Моурау рассказал, что США пытались удержать президента Бразилии Жаира Болсонару от визита в Россию, но он все равно состоится.

«США пытаются применить сдерживающие приемы, так было всегда, — отметил он. — Я не знаю настоящего содержания беседы [госсекретаря США Энтони] Блинкена с министром Карлосом Франса, но все в порядке, поездка не вызовет никаких затруднений».

Вице-президент Бразилии высказался и об обоснованности предложения России о нерасширении НАТО. «Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы», — заявил он.

Приоритетность присутствия России на рынке вооружений Бразилии обусловлено как масштабностью рынка вооружений и амбициями по дальнейшему развитию потенциала национального ВПК, так и возможностью дальнейшего продвижения продукции российского ОПК в регионе (в т.ч., вероятно, в формате региональных политических объединений MERCOSUR и Южноамериканского союза наций (UNASUR), оплота региональной самостоятельности в отношении факторов военно-политического и экономического влияния США), отмечали в РСМД.

Исходно объективные ограничивающие факторы для России на бразильском рынке — сильные конкурентные позиции западноевропейских и израильских поставщиков (в сегментах военно-морской техники, боевой и вспомогательной авиации, вертолетной техники, ракетного вооружения) и приоритетная ставка на развитие довольно сильной национальной авиастроительной и оборонной промышленности. В данной связи показательна уклончивая позиция Бразилии относительно российских предложений о совместной разработке военной техники, в т.ч. в проекте создания истребителя пятого поколения на базе российского ПАК ФА и пр.

Под влиянием этих факторов закупки российских вооружений до недавнего времени ограничились небольшой партией ПЗРК «Игла» (112 единиц), закупленной в 1994 г. Только на фоне политики диверсификации внешнеполитических связей, проводившейся Д. Руссефф, России удалось реанимировать сотрудничество с Бразилией. Впрочем, по настоящее время оно ограничивается отдельными нишевыми сделками по направлениям, преимущественно неконкурентным для национального ВПК и в которых отсутствует промышленная кооперация с западными компаниями. В их числе — контракты 2008–2014 гг. на закупку ПЗРК (430 «Игла-С» в 2010–2014 гг.), ударных вертолетов (12 Ми-35М в 2009 г.), а также ПТУР к ним (150 единиц «Штурм»). По различным оценкам, суммарный объем российских поставок в Бразилию в 2009–2014 гг. составил около 340 млн долл., что превысило поставки США, Швеции и Израиля.

Как и в большинстве латиноамериканских стран, зависимость от внутриполитической конъюнктуры отразилась на договоренностях с предыдущей бразильской администрацией. К настоящему времени практически приостановилась подготовка контрактации по соглашению 2012 г., согласно которому предусматривалась закупка в период 2015–2016 гг. 7 ударных вертолетов Ка-52, ЗРПК «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла». При этом Россия соглашалась на возможность оплаты поставок по бартерной схеме основными статьями бразильского экспорта — кофе, какао-бобами, мясной продукцией. Также в феврале 2017 г. появились сообщения об отмене закупки ЗРПК «Панцирь-С1» (три батареи, 12 единиц), которые планировалось поставлять в кооперации с немецкой компанией Rheinmetall. Под вопросом — ранее проявлявшийся вооруженными силами Бразилии интерес к учебно-боевым самолетам Як-130УБС, бронемашинам «Тигр», сверхзвуковым крылатым ракетам «Брамос» российско-индийского производства, противотанковым ракетным комплексам, а также тяжелым военно-транспортным вертолетам Ми-26 и также гражданским Ми-171А1, Ка-32А11ВС, Ка-226Т и «Ансат».